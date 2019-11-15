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В'ятрович звинуватив керівництво Ради в затягуванні його присяги як депутата

Разумков сказав, що в нього поки що немає документів від ЦВК
Обраний до ВР за партійним списком "Європейської Солідарності" ексголова Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович заявив, що керівництво Ради затягує його присягу як депутата.
В Фото: slovoidilo.ua

"Здивований керівництвом Верховної Ради, яке не готове, щоб я сьогодні склав присягу, незважаючи на те, що всі документи вже вранці були у Верховній Раді", - сказав В'ятрович журналістам у п'ятницю в Києві, передає LB.ua.

"Я думаю, що це продовження історичної позиції частини депутатів "Слуги народу", які категорично не хочуть мене бачити в парламенті", - резюмував він.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, своєю чергою, заявив, що в нього поки що немає документів від ЦВК.

"У мене є інформація про рішення Центральної виборчої комісії, але станом на зараз у мене немає цих документів. Будуть документи - будемо приводити народних депутатів до присяги", - сказав він на пленарному засіданні.

Нагадаємо, що Народна депутатка України Ірина Верещук ("Слуга народу") заявила, що історичні суперечки між Україною й Польщею останніми роками спричиняв голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

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15 11 2019 15:00
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