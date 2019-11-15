В'ятрович звинуватив керівництво Ради в затягуванні його присяги як депутата

Разумков сказав, що в нього поки що немає документів від ЦВК

Обраний до ВР за партійним списком "Європейської Солідарності" ексголова Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович заявив, що керівництво Ради затягує його присягу як депутата.

"Здивований керівництвом Верховної Ради, яке не готове, щоб я сьогодні склав присягу, незважаючи на те, що всі документи вже вранці були у Верховній Раді", - сказав В'ятрович журналістам у п'ятницю в Києві, передає LB.ua.

"Я думаю, що це продовження історичної позиції частини депутатів "Слуги народу", які категорично не хочуть мене бачити в парламенті", - резюмував він.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, своєю чергою, заявив, що в нього поки що немає документів від ЦВК.

"У мене є інформація про рішення Центральної виборчої комісії, але станом на зараз у мене немає цих документів. Будуть документи - будемо приводити народних депутатів до присяги", - сказав він на пленарному засіданні.

Нагадаємо, що Народна депутатка України Ірина Верещук ("Слуга народу") заявила, що історичні суперечки між Україною й Польщею останніми роками спричиняв голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.