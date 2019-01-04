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Вибори в України відбулися чесно і вільно, – Канадська спостережна місія

Виходячи з цього, у Місії відзначили, що "можна очікувати довіри і до наступних парламентських виборів восени"
Вибори президента в Україні відбулися вільно і чесно.
Вибори в України відбулися чесно і вільно, – Канадська спостережна місія Фото: з вільних джерел

"Вибори були проведені чесно, вільно. І вони таким чином розбудовують довіру населення до демократичних процесів", - заявив голова Канадської Місії  Спостереження CANADEM Ллойд Аксуорті на прес-конференції, інформує "Українська правда". 

Він додав, що, виходячи з цього, "можна очікувати довіри і до наступних парламентських виборів восени".

"Водночас хотів би визнати, що є певні занепокоєння, певні системні випадки, які слід розглянути і врахувати, щоб забезпечити поступовий еволюційний розвиток демократичної системи в Україні", - сказав Аксуорті.

Він наголосив на необхідності полегшити участь у голосуванні для внутрішньо переміщених осіб.

"З інших занепокоєнь було те, що була надмірна концентрація контролю за ЗМІ в руках олігархів і деякі інші моменти. По-перше, дуже очевидними були постійні намагання втручання ззовні через гібридну війну, розповсюдження дезінформації, зусилля з підриву виборчого процесу", - сказав голова місії.

"Дуже тішить те, що українська влада зробила все, що могла, щоб запобігти такому втручанню", - додав Аксуорті.

За його словами, наразі тих, хто їх допустив, треба притягнути до відповідальності, усі скарги належним чином розглянути і провести належну просвітницьку роботу, щоб не допустити таких порушень в майбутньому.  

Аксуорті додав, що місія залишитьсь до завершення виборчого процесу в Україні у другому турі виборів.

Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

За даними із територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%. ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.

Голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук зазначила, що вибори президента України 31 березня відбулися і пройшли без системних порушень.

Центральна виборча комісія на 10:00 опрацювала понад 60% протоколів в електронному вигляді.

У закордонному виборчому окрузі на виборах президента України перемогу здобув діючий голова держави Петро Порошенко.

 

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01 04 2019 13:40
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