Вибори в України відбулися чесно і вільно, – Канадська спостережна місія

Виходячи з цього, у Місії відзначили, що "можна очікувати довіри і до наступних парламентських виборів восени"

Вибори президента в Україні відбулися вільно і чесно.

"Вибори були проведені чесно, вільно. І вони таким чином розбудовують довіру населення до демократичних процесів", - заявив голова Канадської Місії Спостереження CANADEM Ллойд Аксуорті на прес-конференції, інформує "Українська правда".

Він додав, що, виходячи з цього, "можна очікувати довіри і до наступних парламентських виборів восени".

"Водночас хотів би визнати, що є певні занепокоєння, певні системні випадки, які слід розглянути і врахувати, щоб забезпечити поступовий еволюційний розвиток демократичної системи в Україні", - сказав Аксуорті.

Він наголосив на необхідності полегшити участь у голосуванні для внутрішньо переміщених осіб.

"З інших занепокоєнь було те, що була надмірна концентрація контролю за ЗМІ в руках олігархів і деякі інші моменти. По-перше, дуже очевидними були постійні намагання втручання ззовні через гібридну війну, розповсюдження дезінформації, зусилля з підриву виборчого процесу", - сказав голова місії.

"Дуже тішить те, що українська влада зробила все, що могла, щоб запобігти такому втручанню", - додав Аксуорті.

За його словами, наразі тих, хто їх допустив, треба притягнути до відповідальності, усі скарги належним чином розглянути і провести належну просвітницьку роботу, щоб не допустити таких порушень в майбутньому.

Аксуорті додав, що місія залишитьсь до завершення виборчого процесу в Україні у другому турі виборів.