Видатки держбюджету з початку війни сягнули 1,4 трильйона гривень
Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби, передає пресслужба Мінфіну.
Найбільше у структурі видатків спрямували на такі потреби:
605 млрд грн (у вересні – 106 млрд грн) – оплата праці з нарахуваннями, або 42,2% від загального обсягу видатків, витрачених за період війни. З них на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 458,5 млрд грн (у вересні – 82,9 млрд грн);
331,3 млрд грн (у вересні – 62,6 млрд грн) – на оплату використання товарів і послуг або 23,1%.
Зокрема, на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту та реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення. 301,4 млрд грн (у вересні – 44 млрд грн) або 21% від загального обсягу видатків спрямували на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій);
На обслуговування державного боргу спрямували 81,6 млрд грн (у вересні – 4,1 млрд грн) або 5,7% від загального обсягу;
Трансферти місцевим бюджетам становили 79,7 млрд грн (у вересні – 9,2 млрд грн) або 5,6% від загального обсягу.
Раніше повідомлялось, що Європейський Союз інтегрує допомогу Україні в свій бюджет на 2023 рік.
Додати коментар
- ВІДЕО "Нова Пошта" запустила сервіс, який дозволить іншій людині забрати вашу посилку
- ФОТО Зірки та хмари в сузір’ї Оріона показав Hubble
- ФОТО Як захиститися від ворожої атаки, якщо у небі з’явився дрон-камікадзе
- Путін не здасться допоки його підтримуватимуть владні еліти. А Ілон Маск просто "пєрєдаст" повідомлень від путіна – Фіона Гілл
- Найкошмарніший варіант COVID, який долає імунітет, вже тут. Однак є і хороша новина - The Daily Beast