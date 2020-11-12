Викладач «Львівської політехніки» влаштував контрольну, де показували порно

Студенти першого курсу Інституту комп’ютерних наук Національного університету «Львівська політехніка» проходили контрольну роботу, в якій демонструвалися порнографічні зображення. Викладач Дмитро Зербіно, який розробив програму для тестування, стверджує, що це "релаксуючі зображення", які відповідають певній "методиці навчання".

Про інцидент нам розповіла випускниця "Львівської політехніки" Наталія Кіндратів. Її слова підтверджують відео спілкування студентів із викладачем і проходження контрольної, які є в нашому розпорядженні. Порнографічні зображення показувалися в програмі, яку Дмитро Зербіно розробив для тестування студентів. У розмові з ним вони говорять, що їм ще не виповнилося 18 років, повідомляє "Громадське".

У розмові зі студентами викладач так пояснює, чому вони могли бачити зображення порнографічного змісту в контрольній роботі: "Є певна методика, яка була винайдена в Японії, що людина повинна навчатися із задоволенням і ефект задоволення повинен бути присутнім у всіх позитивних діях… Якщо ви любите військову дисципліну, є різні люди, які отримують задоволення від різних речей. Якщо ви отримуєте задоволення від чогось іншого, то повинні знайти, від чого саме, щоб ви могли підібрати картинки саме для вас".

На питання студентів про наявність порнографічних фото Зербіно говорить, що "ці картинки не переглядав", а також вказує, що вони "мають право закривати очі чи відвертатися від екрана". На уточнення, що студенти мають на увазі під порно, викладач говорить: "Порно - ви маєте на увазі половий акт? Ви вважаєте, що половий акт - це заборонено?"

За словами дівчини, порнографічні зображення в контрольній цього викладача показуються вже кілька років, і про це відомо студентам і викладачам кафедри. "Ця програма існує давно, і викладач не заперечує цього факту, каже, що це нова методика викладання. Я так розумію, що ніхто з цим нічого не робив", - додає вона.

За словами Наталії Кіндратів, студенти, які зняли відео спілкування з викладачем і проходження контрольної, дуже не хотіли розголосу. Адже після того, як записи поширилися студентськими чатами, їх почали цькувати й залякувати. "Вони бояться, що їх завалять на сесії, бояться проблем", - додає Кіндратів.

У коментарях під постом Кіндратів про ситуацію нинішні й колишні студенти "Львівської політехніки" захищають Дмитра Зербіна. "Такого хорошого викладача ще треба пошукати. До речі, кожен студент має право вибору, бачити картинки "порнографічного" характерну чи нейтрального, до прикладу природи", - пише, приміром, Ксенія Ільницька.

Ми намагалися зв’язатися з керівництвом "Львівської політехніки", щоб дізнатися їхню офіційну позицію з приводу інциденту. Заступник декана бакалаврату Інституту комп’ютерних наук Віктор Хавалко сказав, що це "не телефонна розмова". "Ніхто з батьків чи студентів не звертався (з приводу інциденту - ред.)", - заявив він і додав, що в разі таких звернень університет оприлюднить офіційну позицію.

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