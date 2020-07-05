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Випробування українського засобу від COVID-19 проводитимуть лише за згодою пацієнта - МОЗ

"Випробування проходять виключно за згодою пацієнта, до того ж він страхується, коли проводяться ці випробування"
Клінічні випробування лікарського засобу "Біовен", який, можливо, допоможе зменшити негативний вплив коронавірусної хвороби, проводитимуть лише за згодою пацієнта.
Випробування українського засобу від COVID-19 проводитимуть лише за згодою пацієнта - МОЗ Фото: РБК-Україна

Про це на брифінгу 7 травня заявила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, повідомляє "Громадське".

Вона нагадала, що "Біовен" - це препарат українського виробника і він уже виявив "ефективність при цілій низці складних хронічних захворювань".

Також Микичак пояснила, що заклади охорони здоров'я, де проводитимуть випробування, вибирає фірма-виробник, перед цим звернувшись до Державного експертного центру з пакетом документів.

"Випробування проходять виключно за згодою пацієнта, до того ж він страхується, коли проводяться ці випробування", - зазначила заступниця міністра.

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07 05 2020 11:38
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