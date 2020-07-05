ЗДОРОВ'Я НОВИНИКлінічні випробування лікарського засобу "Біовен", який, можливо, допоможе зменшити негативний вплив коронавірусної хвороби, проводитимуть лише за згодою пацієнта.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Випробування українського засобу від COVID-19 проводитимуть лише за згодою пацієнта - МОЗ
"Випробування проходять виключно за згодою пацієнта, до того ж він страхується, коли проводяться ці випробування"
Фото: РБК-Україна
Про це на брифінгу 7 травня заявила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, повідомляє "Громадське".
Вона нагадала, що "Біовен" - це препарат українського виробника і він уже виявив "ефективність при цілій низці складних хронічних захворювань".
Також Микичак пояснила, що заклади охорони здоров'я, де проводитимуть випробування, вибирає фірма-виробник, перед цим звернувшись до Державного експертного центру з пакетом документів.
"Випробування проходять виключно за згодою пацієнта, до того ж він страхується, коли проводяться ці випробування", - зазначила заступниця міністра.
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