Виробник деталей для Leopard 2 розширив потужності – ЗМІ

Компанія Renk AG не лише збільшила виробництво, а й розширила виготовлення своєї продукції.

Компанія Renk AG, яка виробляє компоненти для німецьких танків Leopard 2 та французьких Leclerc розширила штат співробітників та збільшила виробництво. Керівництво компанії очікує, що обіцянка Німеччини збільшити витрати на оборону підвищить продаж у найближчі роки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, компанія вже збільшила штат співробітників на 13% минулого року в очікуванні спеціального фонду уряду у розмірі 100 мільярдів євро для модернізації збройних сил.

"Ми почали нарощувати виробництво без конкретних замовлень, щоб бути готовими до того моменту, коли вони надійдуть", - сказала головний виконавчий директор Сюзанна Віганд.

Вона очікує, що німецькі військові закупівлі, на які зазвичай припадає близько 10% оборонних продажів Renk, становитимуть більшу частину цього бізнесу в майбутньому.

Як повідомляв Bloomberg раніше, власник Renk Triton Investment Advisers LLP вивчає можливість продажу або первинної публічної пропозиції бізнесу, вартість якої може становити до 3 мільярдів євро. Ринкова вартість Renk складала близько 750 мільйонів євро, коли приватна інвестиційна компанія купила його у Volkswagen AG у 2020 році.

Автори статті зазначають, що донедавна уряд не поспішав ініціювати замовлення на нові системи озброєнь, але зміна ставлення громадськості до збройних сил "після війни в Україні зміцнила політичну відданість Німеччині збільшенню витрат на оборону".

Так, галузеві аналітики очікують перших великих продажів цього року.

"Люди більше розуміють необхідність національної оборони і те, що боєздатні збройні сили коштуватимуть грошей", - сказав Віганд, додавши, що зміна громадської думки також зробила компанію привабливішим роботодавцем.

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