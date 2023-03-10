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ПОЛІТИКА

Виробник деталей для Leopard 2 розширив потужності – ЗМІ

10 березня 2023, 16:06
Виробник деталей для Leopard 2 розширив потужності – ЗМІ
Компанія Renk AG не лише збільшила виробництво, а й розширила виготовлення своєї продукції.

Компанія Renk AG, яка виробляє компоненти для німецьких танків Leopard 2 та французьких Leclerc розширила штат співробітників та збільшила виробництво. Керівництво компанії очікує, що обіцянка Німеччини збільшити витрати на оборону підвищить продаж у найближчі роки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, компанія вже збільшила штат співробітників на 13% минулого року в очікуванні спеціального фонду уряду у розмірі 100 мільярдів євро для модернізації збройних сил.

"Ми почали нарощувати виробництво без конкретних замовлень, щоб бути готовими до того моменту, коли вони надійдуть", - сказала головний виконавчий директор Сюзанна Віганд.

Вона очікує, що німецькі військові закупівлі, на які зазвичай припадає близько 10% оборонних продажів Renk, становитимуть більшу частину цього бізнесу в майбутньому.

Як повідомляв Bloomberg раніше, власник Renk Triton Investment Advisers LLP вивчає можливість продажу або первинної публічної пропозиції бізнесу, вартість якої може становити до 3 мільярдів євро. Ринкова вартість Renk складала близько 750 мільйонів євро, коли приватна інвестиційна компанія купила його у Volkswagen AG у 2020 році.

Автори статті зазначають, що донедавна уряд не поспішав ініціювати замовлення на нові системи озброєнь, але зміна ставлення громадськості до збройних сил "після війни в Україні зміцнила політичну відданість Німеччині збільшенню витрат на оборону".

Так, галузеві аналітики очікують перших великих продажів цього року.

"Люди більше розуміють необхідність національної оборони і те, що боєздатні збройні сили коштуватимуть грошей", - сказав Віганд, додавши, що зміна громадської думки також зробила компанію привабливішим роботодавцем.

Нагадаємо, до України прибула нарешті перша обіцяна система ППО Patriot. Американська установка дозволить ефективніше захищати небо над нашою державою від ворожих ракет.

виробництвотанкиКомпанія Renk AG

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