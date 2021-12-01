Виручка закладів харчування скоротилась на 25% під час локдауну
Про це йдеться у дослідженні Poster, повідомляє "Економічна правда".
У дослідженні порівнювались періоди з 8 до 10 січня 2021 року та 10 - 12 січня 2020 року, до вибірки увійшли близько 2 тисяч закладів України.
Так, у середньому заклади втратили 25% виручки проти минулого року. Найбільше постраждали ресторани та бари, виручка яких впала на 58% та 51% відповідно. Найменше - кав’ярні, що втратили лише 12%.
Водночас, суші-бари змогли збільшити виручку на 25%.
Зазначається, що заклади, які минулого року орієнтувалися лише на доставку, під час локдауну збільшили виручку на 5%. Також, близько 30% закладів із вибірки показали приріст відносно минулого року.
Нагадаємо, що під час карантину вихідного дня кафе і ресторани втратили 27% від обігів
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