За вихідні кафе і ресторани втратили 27% від обігів
Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Poster, компанії по автоматизації ресторанів, зазначає "Економічна правда".
Усього за тиждень обіг кафе та ресторанів впав на 10% у порівнянні з попереднім тижнем.
Від початку карантину у березні обіги ресторанів впали на 81% в порівнянні з докарантинними показниками. Влітку ресторанному бізнесу вдалося відновитися. Проте вже з середини жовтня обіги знову падають.
"На суботу та неділю припадає основна частина виручки закладів громадського харчування. У вихідні дні ресторани заробляють в середньому 41% від свого тижневого обороту, бари - 40%, піцерії і кальянні - 35%, фастфуд - 31%, кондитерські - 30%", - йдеться у дослідженні Poster.
За першу добу дії "карантину вихідного дня" поліцейські розпочали 9 кримінальних проваджень та склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень.
Працювали 1542 рейдові групи, які перевірили понад 17 тисяч суб’єктів господарювання.
У результаті припинено роботу 1355 закладів господарювання, діяльність яких забороняється у вихідні дні.
Нагадаємо, що за перший день "карантину вихідного дня" поліцейські зафіксували майже тисячу порушень
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