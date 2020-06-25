Витік персональних даних українців: до якої інформації хакери отримали доступ
Про це заявив перший заступник начальника департаменту кіберполіції Сергій Кропива на брифінгу, передає РБК - Україна.
За його словами, мова йде про приватні та державні банки, компанії, які займають логістичними послугами. Також, за його словами, піддались атакам особи, у яких був доступ до державних реєстрів, бази даних держорганів, водіїв служби перевезень.
Велику частку бази даних, які викрали, складав приватний сектор, а також інформація щодо власників поштових адрес.
Втім, поки триває досудове розслідування, тому поліцейські відмовляються називати компанії, в яких було викрадено бази даних.
Нагадаємо, що Facebook подав до суду на двох українців за порушення законів США про боротьбу зі зламом, а також за шахрайство і порушення умов обслуговування соцмережі.
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