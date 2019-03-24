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Визначено кращого спортсмена України 2018 року

Олександр Усик був поза конкуренцією
Напередодні в Національній опері України відбулася церемонія вручення премій "Людина року".
Визначено кращого спортсмена України 2018 року Фото: Володимир Дубіка/K2 Promotions Ukraine

У номінації Кращий спортсмен України перемогу здобув абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО), повідомляє LB.ua.

Додамо, що український абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик названий авторитетним журналом The Ring найкращим боксером 2018 року.

Нагадаємо, минулого року Усик став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті, виграв серію WBSS, а також захистив свої пояси в бою з Тоні Белью.

За підсумками голосування Олександр випередив Дар'ю Білодід (наймолодша чемпіонка світу з дзюдо) і Олександра Абраменка (олімпійський чемпіон у фрістайлі).

 

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24 03 2019 16:28
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