Визначено кращого спортсмена України 2018 року

Напередодні в Національній опері України відбулася церемонія вручення премій "Людина року".

У номінації Кращий спортсмен України перемогу здобув абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО), повідомляє LB.ua.

Додамо, що український абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик названий авторитетним журналом The Ring найкращим боксером 2018 року.

Нагадаємо, минулого року Усик став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті, виграв серію WBSS, а також захистив свої пояси в бою з Тоні Белью.

За підсумками голосування Олександр випередив Дар'ю Білодід (наймолодша чемпіонка світу з дзюдо) і Олександра Абраменка (олімпійський чемпіон у фрістайлі).