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Визначено кращого спортсмена України 2018 року
Олександр Усик був поза конкуренцією
Фото: Володимир Дубіка/K2 Promotions Ukraine
У номінації Кращий спортсмен України перемогу здобув абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО), повідомляє LB.ua.
Додамо, що український абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик названий авторитетним журналом The Ring найкращим боксером 2018 року.
Нагадаємо, минулого року Усик став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті, виграв серію WBSS, а також захистив свої пояси в бою з Тоні Белью.
За підсумками голосування Олександр випередив Дар'ю Білодід (наймолодша чемпіонка світу з дзюдо) і Олександра Абраменка (олімпійський чемпіон у фрістайлі).
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