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Вже в суботу за відсутність маски можна отримати штраф

За законом маски повинні закривати ніс та рот
З 21 листопада в Україні почнуть штрафувати за відсутність маски у громадських місцях.
Вже в суботу за відсутність маски можна отримати штраф Поліцейський

Джерело: Голос України, в якому опублікований відповідний закон № 1000-IX, інформує "Українська правда".

Деталі: Згідно з документом, він вступає в дію на наступний день після опублікування.  

Закон доповнює статтю 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення частиною другою, яка передбачає накладення штрафу від 10 (170 грн) до 15 (255 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без надягнутих засобів індивідуального захисту - респіраторів або захисних масок, зокрема виготовлених самостійно.

Нагадаємо, що 20 листопада (станом на 9:00) в Україні 598 085 лабораторно підтверджених випадків, із них летальних - летальних випадків - 10 598, одужало - 274 324 особи.

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20 11 2020 12:31
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