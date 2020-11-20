Вже в суботу за відсутність маски можна отримати штраф

З 21 листопада в Україні почнуть штрафувати за відсутність маски у громадських місцях.

Джерело: Голос України, в якому опублікований відповідний закон № 1000-IX, інформує "Українська правда".

Деталі: Згідно з документом, він вступає в дію на наступний день після опублікування.

Закон доповнює статтю 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення частиною другою, яка передбачає накладення штрафу від 10 (170 грн) до 15 (255 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без надягнутих засобів індивідуального захисту - респіраторів або захисних масок, зокрема виготовлених самостійно.

Нагадаємо, що 20 листопада (станом на 9:00) в Україні 598 085 лабораторно підтверджених випадків, із них летальних - летальних випадків - 10 598, одужало - 274 324 особи.