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Walt Disney виділив $5 млн на реставрацію собору Паризької Богоматері

"The Walt Disney Company не кидає своїх друзів і сусідів та пропонує свою підтримку"
Студія The Walt Disney приєдналася до руху зі збору коштів на реставрацію постраждалого під час пожежі собору Паризької Богоматері. Компанія пожертвує на відновлення собору $5 млн.
Walt Disney виділив $5 млн на реставрацію собору Паризької Богоматері Фото з вільних джерел

"The Walt Disney Company не кидає своїх друзів і сусідів і пропонує свою підтримку. Нотр-Дам де Парі - це маяк надії і краси, що віками символізував серце Парижа і душу Франції, вселяючи страх і трепет перед його архітектурою та мистецтвом, а також міцним місцем в історії людства", - йдеться в заяві Walt Disney.

Нагадаємо, французьким пожежникам вдалося взяти під контроль пожежу у Соборі Паризької Богоматері в Парижі, яка розпочалася у понеділок пізно ввечері.

Пожежникам вдалося зберегти 850-річну головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, але шпиль і дах повністю згоріли і обвалилися. З палаючого Собору Паризької Богоматері врятували частину святинь, в тому числі терновий вінець Ісуса Христа.

Також, президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити пошкоджений у пожежі середньовічний Собор Паризької Богоматері.

Родина французьких мільярдерів Піно виділила 100 млн євро на відновлення постраждалої внаслідок пожежі будівлі собору Нотр-Дам де Парі.

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17 04 2019 20:36
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