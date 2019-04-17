Walt Disney виділив $5 млн на реставрацію собору Паризької Богоматері
"The Walt Disney Company не кидає своїх друзів і сусідів і пропонує свою підтримку. Нотр-Дам де Парі - це маяк надії і краси, що віками символізував серце Парижа і душу Франції, вселяючи страх і трепет перед його архітектурою та мистецтвом, а також міцним місцем в історії людства", - йдеться в заяві Walt Disney.
Нагадаємо, французьким пожежникам вдалося взяти під контроль пожежу у Соборі Паризької Богоматері в Парижі, яка розпочалася у понеділок пізно ввечері.
Пожежникам вдалося зберегти 850-річну головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, але шпиль і дах повністю згоріли і обвалилися. З палаючого Собору Паризької Богоматері врятували частину святинь, в тому числі терновий вінець Ісуса Христа.
Також, президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити пошкоджений у пожежі середньовічний Собор Паризької Богоматері.
Родина французьких мільярдерів Піно виділила 100 млн євро на відновлення постраждалої внаслідок пожежі будівлі собору Нотр-Дам де Парі.
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