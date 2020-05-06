Work from home: виручка месенджера Slack вперше перевищила 200 мільйонів доларів

"Ми вважаємо, що ці три місяці з урахуванням роботи з дому, нададусть довгостроковий вплив на наш процес роботи"

Виручка компанії виросла на 50% - до $201,650 млн зі $134,821 млн роком раніше. Експерти в середньому прогнозували $ 186,2 млн.Операційні витрати підскочили на 63% - до $ 252,199 млн.

Виручка американського розробника програми для обміну повідомленнями Slack Technologies Inc. в першому кварталі 2021 фінансового року вперше перевищила 200 млн дол завдяки масовому переходу людей на віддалену роботу через пандемію коронавіруса, повідомляє "Економічна правда".

Також компанія збільшила збиток на тлі зростання витрат.Чистий збиток за підсумками кварталу, що завершився 30 квітня, склав $74,427 млн, або 13 центів у розрахунку на акцію, у порівнянні з $ 31,881 млн, або 26 центів на акцію, за аналогічний період минулого року.

Виручка компанії виросла на 50% - до $201,650 млн зі $134,821 млн роком раніше. Експерти в середньому прогнозували $ 186,2 млн.Операційні витрати підскочили на 63% - до $ 252,199 млн.

"Ми вважаємо, що ці три місяці з урахуванням роботи з дому, нададусть довгостроковий вплив на наш процес роботи.

Це допоможе прискорити прийняття нових платформ обміну повідомленнями на основі каналів, які ми створили і для яких ми все ще є єдиним підприємством, що пропонує їх", - заявив генеральний директор Slack Стюарт Баттерфілд.

Додаток Slack було запущено в 2013 році, хоча сама компанія існує з 2009 року. Мессенджер використовується переважно для внутрішньокорпоративного спілкування співробітників і спільної роботи. З початку поточного року капіталізація компанії зросла на 68,8%.

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