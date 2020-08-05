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XVI Європейський юнацький олімпійський фестиваль у Словаччині перенесений на 2022 рік

Перенесення обумовлено небажанням перетинатися з літніми Олімпійськими іграми в Токіо (Японія), які через пандемію були відправлені на 23 липня - 8 серпня 2021 року
Європейський олімпійський комітет (ЄОК) оголосив про перенесення XVI Європейського юнацького олімпійського фестивалю в словацькій Банська-Бистриці на 24-30 липня 2022 року.
XVI Європейський юнацький олімпійський фестиваль у Словаччині перенесений на 2022 рік Фото:tribuna.com

Як інформує офіційний сайт ЄОК, спочатку змагання мали відбутися 25-31 липня 2021 року, пише "Укрінформ". Перенесення обумовлено небажанням перетинатися з літніми Олімпійськими іграми в Токіо (Японія), які через пандемію були відправлені на 23 липня - 8 серпня 2021 року.

Як інформує офіційний сайт ЄОК, спочатку змагання мали відбутися 25-31 липня 2021 року. Перенесення обумовлено небажанням перетинатися з літніми Олімпійськими іграми в Токіо (Японія), які через пандемію були відправлені на 23 липня - 8 серпня 2021 року.

Європейський юнацький олімпійський фестиваль є комплексним змаганням для спортсменів від 14 до 18 років. У Словаччині очікуються змагання в 11-ти літніх видах спорту.

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08 05 2020 10:26
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