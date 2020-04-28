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Як працюватимуть відділення Укрпошти на травневі свята: графік

Графік роботи Укрпошти на 1 травня
У період травневих свят – 1 та 9 травня – відділення Укрпошти змінять графік роботи.
Як працюватимуть відділення Укрпошти на травневі свята: графік Фото: з вільних джерел

Графік роботи відділень Укрпошти на травневі свята компанія оприлюднила на своєму сайті, передає 24 канал.

Компанія не буде працювати 1 травня, тож майже всі відділення будуть зачинені. Проте будуть відкриті чергові відділення по всій Україні:

  • Київ: Київ-1, Київ-2 – 10:00 – 17:00, дільниця кур'єрської доставки – 9:00 – 17:00;
  • Волинська обл.: Луцьк-25 – 09:00 – 14:00, дільниця кур’єрської доставки– 09:00 – 17:00;
  • Дніпропетровська обл.: Дніпро, Кривий Ріг – 10:00 – 15:00; 
  • Житомирська обл.: Житомир-14 – 10:00 –15:00;
  • Закарпатська обл.: Ужгород, дільниця кур'єрської доставки – 09:00 – 15:00;
  • Запорізька обл.: Запоріжжя-5, – 09:00 – 17:00;
  • Кіровоградська обл.: Кропивницький-6 – 8:00 – 14:00;
  • Луганська обл.: Сєвєродонецьк-6, Рубіжне-10, Старобільськ-3, Лисичанськ, Лисичанськ-7 – 09:00 – 14:00, дільниця кур'єрської доставки Рубіжне – 12:00 – 16:00;
  • Львівська обл.: Львів-поштамт – 09:00 – 15:00, дільниця кур'єрської доставки – 09:00 – 19:00;
  • Миколаївська обл.: Миколаїв-1 – 10:00 – 15:00, дільниця кур'єрської доставки – 09:00 – 16:00;
  • Одеська обл.: Одеса-1, Одеса-69, дільниця кур'єрської доставки – 10:00 – 15:00, Одеса-120 – 09:00 – 16:00;
  • Рівненська обл.: дільниця кур'єрської доставки – 09:00 – 14:00;
  • Харківська обл.: Харків-1 – 10:00 – 16:00, Харків-52 – 10:00 – 18:00;
  • Черкаська обл.: Черкаси-1 – 09:00 – 15:00;
  • Чернівецька обл.: Чернівці-2 – 10:00 – 16:00.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали.

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28 04 2020 16:40
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