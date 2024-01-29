Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Як проблеми Boeing порушують баланс сил в авіації – FT

29 січня 2024, 12:52
Як проблеми Boeing порушують баланс сил в авіації – FT
Джерело: airwar
Потужна американська авіакомпанія переживає одну кризу за іншою, втрачаючи замовлення.

Якщо американська авіакомпанія Boeing продовжить втрачати частку ринку на користь європейської Airbus, це може мати наслідки для ланцюгів постачання та їх клієнтів.

Про це пише FT.

Airbus планує випускати до 2026 року 75 літаків серії A320 щомісяця у центрі Lagardère в Тулузі (Франція), який зачинили в 2021 році, але відкрили через три роки. 

Поки виробничі лінії Airbus "гудять", його головний конкурент Boeing охоплений кризою. Драматичний вибух у повітрі дверної заглушки на корпусі літака під час польоту Alaska Airlines кинув тінь на серію Boeing 737 Max — прямого конкурента A320 Airbus.

Це був останній інцидент у серії невдач для американської групи. У 2018 і 2019 роках 737 Max 8 потрапив у дві аварії, в яких загалом загинуло 346 людей. Цього разу в центрі уваги – Max 9, довша модель літака. Американські регулятори, які раніше заборонили деякі з Max 9s, минулого тижня дозволили їм знову літати. Але вивчення виробничих процесів компанії Boeing та її постачальника Spirit AeroSystems, які будують фюзеляжі Max, тривають. Обіцянки вищого керівництва, включаючи виконавчого директора Дейва Калхауна, покращити якість та інженерні процеси не виконані.

Виробники літаків, котрі змагаються за замовлення, раз на два роки проводяться авіашоу в Парижі та Фарнборо у Великій Британії, де і укладають великі контракти. В галузь намагалися увірватися нові учасники – наприклад, китайський Comac, чий перший однофюзеляжний комерційний рейс C919 недавно продемонстрував себе – хоч і з неоднозначним успіхом.

Boeing ще міг би повернути втрачені позиції, але час проти цього. Адже бізнес з літаками — це бізнес із дуже тривалим циклом.

авіаціяBoeing

Останні матеріали

Критичний час у США посилюється. М'ясна хвиля атак в Авдіївці – Філліпс О'Брайен
Політика
Критичний час у США посилюється. М'ясна хвиля атак в Авдіївці – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2024, 12:53
Розгардіяш у російсько-іранських угодах щодо озброєнь. Частина 1 – Том Купер
Політика
Розгардіяш у російсько-іранських угодах щодо озброєнь. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 28 січня 2024, 23:41
росіяни не розуміють ЗРК МІМ-104. Чи використовували ЗСУ Patriot для знищення російських літаків А-50 та Іл-22 – Том Купер
Технології
росіяни не розуміють ЗРК МІМ-104. Чи використовували ЗСУ Patriot для знищення російських літаків А-50 та Іл-22 – Том Купер
Переклад iPress – 28 січня 2024, 19:04
Трампівський виклик для Європи. Чи готова вона боротися з путіним самотужки? – Politico Europe
Політика
Трампівський виклик для Європи. Чи готова вона боротися з путіним самотужки? – Politico Europe
Переклад iPress – 26 січня 2024, 16:47
Без допомоги з боку США ситуація на фронті значно погіршиться за кілька тижнів. Вирішальними стануть РЕБ та беспілотники – естонський аналітик Карл
Cуспільство
Без допомоги з боку США ситуація на фронті значно погіршиться за кілька тижнів. Вирішальними стануть РЕБ та беспілотники – естонський аналітик Карл
Переклад iPress – 26 січня 2024, 12:23
Прогнози щодо війни в Україні зазвичай помилкові. Ще один прогноз на 2024 рік – Майкл Пек
Технології
Прогнози щодо війни в Україні зазвичай помилкові. Ще один прогноз на 2024 рік – Майкл Пек
Переклад iPress – 26 січня 2024, 06:57
Що путін може запропонувати Кім Чен Ину. Не можна ігнорувати зростаючу загрозу з боку Північної Кореї – Washington Post
Політика
Що путін може запропонувати Кім Чен Ину. Не можна ігнорувати зростаючу загрозу з боку Північної Кореї – Washington Post
Переклад iPress – 25 січня 2024, 16:02
Словаччина ізолюється. Фіцо хоче призначити очільником розвідки ексначальника поліції, причетного до вбивства журналіста – VSQUARE
Політика
Словаччина ізолюється. Фіцо хоче призначити очільником розвідки ексначальника поліції, причетного до вбивства журналіста – VSQUARE
Переклад iPress – 25 січня 2024, 11:03
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється