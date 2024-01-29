Як проблеми Boeing порушують баланс сил в авіації – FT

Потужна американська авіакомпанія переживає одну кризу за іншою, втрачаючи замовлення.

Якщо американська авіакомпанія Boeing продовжить втрачати частку ринку на користь європейської Airbus, це може мати наслідки для ланцюгів постачання та їх клієнтів.

Про це пише FT.

Airbus планує випускати до 2026 року 75 літаків серії A320 щомісяця у центрі Lagardère в Тулузі (Франція), який зачинили в 2021 році, але відкрили через три роки.

Поки виробничі лінії Airbus "гудять", його головний конкурент Boeing охоплений кризою. Драматичний вибух у повітрі дверної заглушки на корпусі літака під час польоту Alaska Airlines кинув тінь на серію Boeing 737 Max — прямого конкурента A320 Airbus.

Це був останній інцидент у серії невдач для американської групи. У 2018 і 2019 роках 737 Max 8 потрапив у дві аварії, в яких загалом загинуло 346 людей. Цього разу в центрі уваги – Max 9, довша модель літака. Американські регулятори, які раніше заборонили деякі з Max 9s, минулого тижня дозволили їм знову літати. Але вивчення виробничих процесів компанії Boeing та її постачальника Spirit AeroSystems, які будують фюзеляжі Max, тривають. Обіцянки вищого керівництва, включаючи виконавчого директора Дейва Калхауна, покращити якість та інженерні процеси не виконані.

Виробники літаків, котрі змагаються за замовлення, раз на два роки проводяться авіашоу в Парижі та Фарнборо у Великій Британії, де і укладають великі контракти. В галузь намагалися увірватися нові учасники – наприклад, китайський Comac, чий перший однофюзеляжний комерційний рейс C919 недавно продемонстрував себе – хоч і з неоднозначним успіхом.

Boeing ще міг би повернути втрачені позиції, але час проти цього. Адже бізнес з літаками — це бізнес із дуже тривалим циклом.