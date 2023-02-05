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Україні потрібні ATACMS та винищувачі F-16 — американський радник Залужного

05 лютого 2023, 20:57
Україні потрібні ATACMS та винищувачі F-16 — американський радник Залужного
ЗСУ сьогодні вкрай необхідні системи зброї, які здатні знищувати склади та пункти управління російської армії, заявив спеціальний радник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс.

В інтерв’ю агентству Укрінформ Ден Райс розповів:

"Перше, що потрібно Україні, це здатність завдавати ударів вглиб окупованих територій за допомогою ракет великої дальності, таких як ATACMS та винищувачів і бомбардувальників типу F-16":

росія перемістила склади постачання за межі радіуса дії HIMARS, тому Україні потрібна здатність стріляти у глибину та знищувати будь-які склади, великі скупчення живої сили і пункти управління, які знаходяться поза межами досяжності HIMARS.

Американський радник додав, що таку допомогу Захід повинен надати якнайшвидше, щоб українська армія змогла скористатись нею вже навесні і влітку для відбиття наступу російських військ і проведення контрнаступальної операції. Ракетні системи M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), раніше надані Сполученими Штатами Україні, оснащені боєприпасами, здатними наносити ураження на відстань до 80 кілометрів.

ЗалужнийatacmsДен Райс

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