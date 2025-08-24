Пентагон кілька місяців блокував удари України ракетами по росії – WSJ

Рішення надавати чи не надавати ту чи іншу зброю приймає особисто Піт Геґсет.

Пентагон протягом кількох місяців блокував використання Україною ракет великої дальності для завдання ударів по території російської федерації.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Як пише видання, з посиланням на джерела, процедура затвердження на високому рівні в Міністерстві оборони, про яку не було оголошено, з кінця весни не дозволяє Україні застосовувати американські тактичні ракетні системи великої дальності (Atacms - ред.) проти цілей на території росії.

Двоє чиновників повідомили виданню, що щонайменше один раз Україна намагалася застосувати Atacms по цілі на території рф, однак отримала відмову. Пентагон не надав дозволу на удар, оскільки Білий дім у цей час намагався переконати москву розпочати мирні переговори.

Варто зауважити, давати дозвіл на такі удари може лише особисто міністр оборони Піт Геґсет. Мова про ракети TACMS та британсько-французькі крилаті ракети Storm Shadow, адже вони отримують дані для наведення на мету від США.

Автором цієї процедури став заступник міністра оборони Елбрідж Колбі. Він відомий тим, що розглядає протистояння з Китаєм на тихоокеанському напрямку як настільки пріоритетне завдання, що заради нього можна обмежити військові зобов’язання США в інших частинах світу. У ЗМІ Колбі також пов’язували з коротким призупиненням постачань Україні на початку липня.

"Ця політика фактично перекреслила рішення адміністрації Байдена дозволити Україні завдавати ударів по російській території", - пише WSJ.

За даними двох американських посадовців, цього тижня адміністрація схвалила продаж Україні 3 350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), які мають надійти приблизно за шість тижнів. Пакет озброєнь вартістю 850 мільйонів доларів, який здебільшого фінансується європейськими країнами та включає інші позиції, було відкладено до завершення самітів Трампа з путіним та українським президентом Володимиром Зеленським.

Декілька американських посадовців повідомили, що застосування ERAM із дальністю від 240 до 450 км також потребуватиме погодження Пентагону.

Адміністрація Байдена постачала Україні сотні ATACMS, починаючи з 2023 року. Обмеження на удари ATACMS по росії, спершу запроваджені Байденом, були зняті восени 2024 року після вступу у війну на боці росії північнокорейських військ.

Остання партія ATACMS, схвалена для відправлення Україні адміністрацією Байдена, надійшла навесні, і, за словами американських посадовців, Київ має незначні залишки.

Україна також розробила власні далекобійні засоби для ударів по росії, зокрема безпілотники, якими вже атакувала російські нафтопереробні заводи та авіацію.

Минулого тижня Зеленський заявив, що його країна розробляє нову крилату ракету Flamingo, яку можна буде серійно виробляти наприкінці цього року або на початку наступного.

"Дрони чудово виконують певні завдання, але мають і вразливості", — сказав Джеймс Таунсенд, колишній головний представник Пентагону з питань НАТО за часів адміністрації Обами, коментуючи обмеження у використанні ATACMS. — "Не можна обмежувати можливості України чинити тиск на росіян".