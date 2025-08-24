Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Адміністрація Трампа схвалила продаж Україні понад 3 тисяч авіаційних ракет ERAM

24 серпня 2025, 08:45
Адміністрація Трампа схвалила продаж Україні понад 3 тисяч авіаційних ракет ERAM
Фото: gettyimages.com
Вони мають надійти приблизно за шість тижнів.

Минулого тижня адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3350 ракет повітряного базування Extended Range Attack Munition (ERAM).

Про це пише Wall Street Journal.

За їхніми словами, ракети мають прибути в Україну приблизно за шість тижнів. 

Постачання зброї на суму 850 мільйонів доларів, яке здебільшого фінансують європейські країни і яке включає в себе й інші позиції, було відкладено до завершення самітів Трампа з диктатором Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Кілька американських чиновників заявили, що для використання ERAM, дальність польоту яких становить 241−451 км, Україна повинна буде отримати дозвіл Пентагону. 

Державний департамент не відповів на запит про коментар.

ERAM — двоступенева зенітна керована ракета «поверхня-повітря» останнього покоління компанії Raytheon. Призначена для боротьби з сучасними літаками та БПЛА, гелікоптерами, протикорабельними крилатими ракетами над водою і сушею

На початку липня міністр оборони США Піт Гегсет призупинив велику партію поставок зброї в Україну. Незабаром після цього Дональд Трамп скасував рішення Гегсета і пообіцяв продовжувати постачання оборонної зброї Україні.

СШАвійнаДональд Трампракетидопомога Україні

