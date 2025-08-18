Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна налагодила серійне виробництво ракет із дальністю 3000 км

18 серпня 2025, 08:26
Україна налагодила серійне виробництво ракет із дальністю 3000 км
Фото з вільних джерел
Нову розробку, що отримала назву "Фламінго", вже успішно випробувано, і вона може стати потужною відповіддю на загрози з боку ворога.

Україна розпочала серійне виробництво нових крилатих ракет "Фламінго", які мають дальність польоту до 3000 кілометрів.

Про це у неділю, 17 серпня, повідомив український фотокореспондент Єфрем Лукацький, який працює на The Associated Press.

За його словами, Україна успішно завершила випробування ракет "Фламінго", що дозволило перейти до їх серійного виробництва.

Тим часом видання Defense Express припустило, що "Фламінго" - це, ймовірно, модифікація ракети FP-5 від компанії Milanion Group, штаб-квартира якої розташована в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ця компанія постачає зброю для ЗСУ та вперше представила ракету FP-5 у лютому 2025 року на виставці IDEX-2025 в ОАЕ.

"З огляду на заявлені характеристики "Фламінго" і FP-5, а також зовнішній вигляд обох ракет, зокрема фіксоване пряме крило та двигун, розміщений над фюзеляжем,  жодних альтернатив не проглядається", - йдеться у пості. 

FP-5 здатна долати до 3000 км, перебуваючи в повітрі до 4 годин. Вона розвиває швидкість до 950 км/год, має розмах крила 6 метрів і масу до 6 тонн, з яких 1 тонна це бойова частина.

Defense Express наголошує, що таких ракет у світі небагато, і вони потужніші за американську Tomahawk, чия бойова частина становить близько 450 кг.
У компанії Milanion Group також повідомили, що здатні випускати до 50 ракет FP-5 щомісяця.

Крім того, у ракеті використовується супутникова навігація, стійка до засобів радіоелектронної боротьби, а також інерціальна навігаційна система.

 
