ЗДОРОВ'Я НОВИНИМіністерство охорони здоров'я на своїх офіційних каналах у соціальних мережах поширили інфографіку як вберегти себе під час пом'якшення карантинних заходів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Як "вийти на люди" та вберегти себе?
МОЗ рекомендує
Фото: МОЗ
Вже кілька днів ми з вами відчуваємо «пом’якшення» карантинного режиму, але важливо розуміти, що це не привід нехтувати медичними застереженнями.
Нижче ми наводимо правила, які допоможуть насолодитися новими можливостями і залишатися в безпеці!
Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 13 травня в Україні 16425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужало.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 05 2020 14:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 13 травня
- ВІДЕО Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 12 травня
- ВІДЕО Міністр охорони здоров'я привітав медичних сестер та братів зі святом
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
No articles