Як "вийти на люди" та вберегти себе? МОЗ рекомендує

Міністерство охорони здоров'я на своїх офіційних каналах у соціальних мережах поширили інфографіку як вберегти себе під час пом'якшення карантинних заходів.

Фото: МОЗ

Вже кілька днів ми з вами відчуваємо «пом’якшення» карантинного режиму, але важливо розуміти, що це не привід нехтувати медичними застереженнями. Нижче ми наводимо правила, які допоможуть насолодитися новими можливостями і залишатися в безпеці! Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 13 травня в Україні 16425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужало.

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