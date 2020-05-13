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Як "вийти на люди" та вберегти себе?

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Міністерство охорони здоров'я на своїх офіційних каналах у соціальних мережах поширили інфографіку як вберегти себе під час пом'якшення карантинних заходів.
Як "вийти на люди" та вберегти себе? Фото: МОЗ

Вже кілька днів ми з вами відчуваємо «пом’якшення» карантинного режиму, але важливо розуміти, що це не привід нехтувати медичними застереженнями.

Нижче ми наводимо правила, які допоможуть насолодитися новими можливостями і залишатися в безпеці!

 

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 13 травня в Україні 16425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужало.

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13 05 2020 14:40
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