Як зменшити дискомфорт при тривалому носінні маски - поради МОЗ

Однак звичайні зволожуючі креми можуть бути менш ефективними в такому випадку, бо вони швидко адсорбуються в шкіру і їхній протективний ефект не триває достатньо довго без повторного нанесення

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, як зменшити дискомфорт при тривалому носінні маски.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі інформує МОЗ України.

"Медичні працівники, працівники супермаркетів, банків, аптек, водії громадського транспорту тощо носять маски протягом всього робочого дня, що може спричинити натирання шкіри. Респіратори й хірургічні окуляри прилягають до шкіри значно щільніше, ніж звичайні маски, тому в першу чергу необхідно вжити заходів з запобігання натирання шкіри в місцях контакту", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що британські дослідники з Imperial College London порівняли ефективність певних засобів.

Вони допомагають знизити негативний ефект від тривалого носіння засобів індивідуального захисту: звичайна талькова присипка знижує тертя на 49% при нанесенні й на 59% - через 4 години; суміш кокосової олії, какао-олії бджолиного воску знижувала тертя на 31% при нанесенні й на 53% через 4 години.

Також ефективним виявилося використання індиферентних кремів із сумішшю вазеліну та ланоліну.

"Однак звичайні зволожуючі креми можуть бути менш ефективними в такому випадку, бо вони швидко адсорбуються в шкіру і їхній протективний ефект не триває достатньо довго без повторного нанесення", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за добу 14 вересня в Україні в Україні зафіксовано 4 тис. 640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.