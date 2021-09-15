НОВИНИУ Міністерстві охорони здоров’я повідомили, як зменшити дискомфорт при тривалому носінні маски.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Як зменшити дискомфорт при тривалому носінні маски - поради МОЗ
Однак звичайні зволожуючі креми можуть бути менш ефективними в такому випадку, бо вони швидко адсорбуються в шкіру і їхній протективний ефект не триває достатньо довго без повторного нанесення
Фото: з вільних джерел
Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі інформує МОЗ України.
"Медичні працівники, працівники супермаркетів, банків, аптек, водії громадського транспорту тощо носять маски протягом всього робочого дня, що може спричинити натирання шкіри. Респіратори й хірургічні окуляри прилягають до шкіри значно щільніше, ніж звичайні маски, тому в першу чергу необхідно вжити заходів з запобігання натирання шкіри в місцях контакту", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що британські дослідники з Imperial College London порівняли ефективність певних засобів.
Вони допомагають знизити негативний ефект від тривалого носіння засобів індивідуального захисту: звичайна талькова присипка знижує тертя на 49% при нанесенні й на 59% - через 4 години; суміш кокосової олії, какао-олії бджолиного воску знижувала тертя на 31% при нанесенні й на 53% через 4 години.
Також ефективним виявилося використання індиферентних кремів із сумішшю вазеліну та ланоліну.
"Однак звичайні зволожуючі креми можуть бути менш ефективними в такому випадку, бо вони швидко адсорбуються в шкіру і їхній протективний ефект не триває достатньо довго без повторного нанесення", - ідеться в повідомленні.
Як повідомлялося, за добу 14 вересня в Україні в Україні зафіксовано 4 тис. 640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
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15 09 2021 15:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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