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29 06 2021 12:18

У Штатах розробили прототип маски, яка виявляє COVID-19

Ми хотіли зробити внесок у глобальні зусилля по боротьбі з коронавірусом, і у нас з’явилася ідея інтегрувати цю технологію в маску для обличчя
Вчені з Гарвардського університету та Массачусетського технологічного інституту розробили прототип маски для обличчя, яка здатна виявляти коронавірус (COVID-19) впродовж 90 хвилин.
У Штатах розробили прототип маски, яка виявляє COVID-19 Фото: New Atlas
Про це повідомляє New Atlas.
 
На масці прикріплений біосенсор, який можна активувати, натиснувши на кнопку.
 

Фото: New Atlas
 

Фото: New Atlas
 

Фото: New Atlas
 
Після активації датчик випускає невелику кількість рідини, що зволожує висушені молекули в датчику, які, своєю чергою, можуть аналізувати краплі від дихання людини, котра носить маску.
 
Сенсор показує результат приблизно через 90 хвилин.
 
Зазначається, що розробка такого типу датчиків почалася ще кілька років тому. Раніше їх застосовували для виявлення зараження вірусами Ебола і Зіки.
 
"Ми хотіли зробити внесок у глобальні зусилля по боротьбі з коронавірусом, і у нас з’явилася ідея інтегрувати цю технологію в маску для обличчя", - сказав вчений Луїс Соетксен.
 
У світі станом на ранок 29 червня зафіксовано понад 182,1 млн випадків зараження коронавірусом, з них понад 3,9 млн - летальні, одужали понад 166,7 млн осіб.
 
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