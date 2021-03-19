Як зробити безкоштовний ПЛР-тест – роз’яснення Центру здоров’я

При відсутності на первинній ланці експрес-тесту на COVID-19 пацієнта мають направити на безкоштовний тест методом ПЛР.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав голова Центру громадського здоров’я Роман Родина, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

“Якщо в ЦПМСД немає з якоїсь причини експрес-тестів, то там організовані пункти забору матеріалу для ПЛР. І таких пунктів забору більше, ніж 1500 по всій Україні. Сімейний лікар повинен направити в цей пункт забору матеріалу. І це все повинно проводитися для пацієнта безкоштовно”, - наголосив Родина.

За словами голови ЦГЗ, саме експрес-тести і тестування методом ПЛР є інформативними для встановлення діагнозу COVID-19. Якщо пацієнтам відмовляють в тестуванні, необхідно звернутися до контакт-центру МОЗ.

“На даний момент по регіонах вже поїхало близько 4 млн експрес-тестів, і за інформацією, яка надходить з департаментів або управлінь охорони здоров’я регіонів, вони є в кожному ЦПМСД. Щодня ми збираємо інформацію щодо кількості досліджень, яка проведена експрес-тестами, і треба сказати, що ця кількість підвищується. Максимальна кількість була 50 тисяч експрес-тестів, які були проведені саме сімейними лікарями. Якщо виникають у людей питання чому їм відмовляють у тестуванні експрес-тестами, то прохання звертатися на гарячу лінію 0 800 60 20 19”, - сказав Родина.

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