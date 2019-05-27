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Яценюк: Дефолт – це клінічна смерть економіки

Він наголосив на важливості того, щоб президент Зеленський "сформував свою економічну програму та програму з Міжнародним валютним фондом"
Арсеній Яценюк нагадав, що 2014 року на посаді Прем’єр-міністра заявив у парламенті: "Аргентина оголосила дефолт. Україна його не оголосила і не оголосить".
Яценюк: Дефолт – це клінічна смерть економіки Фото: nfront.org.ua

"Дефолт - банкрутство України і кожного громадянина. Це клінічна смерть економіки", - написав лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк у своєму Facebook 27 травня.

"Прочитав реакцію команди президента Зеленського на слово "дефолт", - написав він.

Україна була на межі дефолту в 2014-му, нагадав він: "У державній казні було 108 тисяч гривень і 73 мільярди доларів боргів, які не я брав. Коли пішов з посади, то залишив у казні 90 мільярдів гривень і зменшив борги на 7 мільярдів доларів до 67 мільярдів".

Уряд Арсенія Яценюка провів реструктуризацію, списав частину боргів і відтермінував початок виплат на 4 роки: "Цей термін спливає наприкінці цього року".

"Я не пішов на дефолт, тому що це – банкрутство України і кожного громадянина. Дефолт – це не просто відмовитися від зобов’язань української держави. Дефолт – це зростання курсу гривні, яке не має межі. Дефолт – це інфляція понад 10 тисяч, як було в 1990-х роках. Дефолт – це безробіття", - наголосив він.

"Дефолт – це клінічна смерть економіки", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Він наголосив на важливості того, щоб президент Зеленський "сформував свою економічну програму та програму з Міжнародним валютним фондом": "МВФ – це не благодійна організація. І коли кажуть, що МВФ чогось вимагає, - МВФ нічого не вимагає. Міжнародний валютний фонд дає гроші під 1%, на відміну від зовнішніх ринків, де ми беремо під 9-10%. На кожних 10 мільярдах доларів запозичень країна економить близько 1 мільярда доларів на рік. Це ті кошти, які ми відправляємо на армію, соціальний захист, капітальне відновлення країни", - пояснив Арсеній Яценюк.

Лідер "Народного фронту" наголосив, що для нього "іншої альтернативи, аніж програма з Міжнародним валютним фондом, немає": "Якщо у президента Зеленського є альтернатива - нехай її покаже".

Арсеній Яценюк окремо наголосив, що "у зв’язку з тим, що оголошені дострокові парламентські вибори, а уряд пішов у відставку, програма з Міжнародним валютним фондом де-факто зупинена": "І нова програма може з'явитися тільки після неконституційних дострокових виборів і формування нового Кабінету міністрів України. А це - в кращому разі - в кінці 2019 року".

"Дайте відповідь, як жити наступних п’ять років, як забезпечити зростання економіки і доходів українських громадян", - написав Арсеній Яценюк.

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27 05 2019 17:34
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