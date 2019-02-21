Патерналізм – це шлях до занепаду, - Яценюк

"Поступ України до ЄС і НАТО – це непростий шлях. Та за нас його ніхто не пройде. Патерналізм – це шлях до економічного і політичного занепаду"

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, відкриваючи 7-й Київський Безпековий Форум для молоді в четвер, 21 лютого, заявив, що "власні сили і власна впевненість – це запорука успіху".

"Україна як член Європейського Союзу зробить цю організацію тільки сильнішою. Не тільки розширить її межі, але й посилить її зсередини", - наголосив він.

"З одного боку, це означає, що Україна повертається до своєї європейської сім'ї. А з іншого - Європа нарешті визнає: Європейський Союз і географічно, і політично розширюється. Визнає, що Україна і є Європа", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Він наголосив, що цей поступ буде непростий, і дорожньою картою реформ і наближення до стандартів ЄС є Угода про політичну асоціацію та зону вільної торгівлі.

Арсеній Яценюк звернувся до учасників Київського Безпекового Форуму для молоді: "Ви будете тими, хто житиме у великій об'єднаній Європі, де Україна буде членом Європейського Союзу. Але ви вже є тими, хто зобов'язані своєю працею, своїм розумом, своєю волею зробити це реальністю".

"За нас це ніхто не зробить. Не очікуйте, що з'явиться будь-хто, який зробить кожного з вас окремо і всю країну в цілому щасливими. Немає доброго царя і справедливого імператора. Патерналізм – це шлях до економічного і політичного занепаду. Власні сили, власна впевненість і власний поступ – це запорука успіху", - звернувся він до молоді.

Саме такий шлях чекає Україну і щодо членства в НАТО, наголосив лідер НФ.

Арсеній Яценюк нагадав, 2008 року він як спікер парламенту разом із тодішнім прем'єр-міністром і тодішнім президентом підписав звернення до країн-членів Альянсу про надання Україні плану дій щодо членства в НАТО: "Ми не отримали ПДЧ. Не всі країни-члени НАТО тоді добре почули президента Путіна на Мюнхенській безпековій конференції - коли він дуже чітко заявив, що розпад Радянського Союзу - це найбільша трагедія. В 2008 році Путін заявив про відновлення Радянського Союзу, от що він мав на увазі. Захід цього не почув".

"Путін відправив танки в Грузію і захопив частину території незалежної держави. Захід на це відреагував, але не так, щоби Путін це зрозумів. Він зрозумів це зовсім по-іншому. Наслідком цього стала анексія Криму, вторгнення російських військ на Донбас і масштабна агресивна політика Російської Федерації по відношенню до всього вільного світу", - підкреслив лідер "Народного фронту".

А ще 2007-го, нагадав Арсеній Яценюк, Росія вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі: "Завдання Путіна було – позбавитися взагалі від будь-якого контролю і моніторингу над розширенням своїх озброєнь, які знаходяться на кордонах України і країн-членів Альянсу. Пройшло десять років – ми пожинаємо плоди. Світ пожинає плоди російської політики, яка не отримала належної відповіді".

Арсеній Яценюк підкреслив, що український парламент здійснив історичний крок, проголосувавши за зміни до Конституції, що забезпечують незворотність курсу України на ЄС і НАТО: "Це не робить членство в ЄС і НАТО завтра. Тому що це ми повинні зробити своїми руками і головою. Але це забезпечує незворотність цього курсу. Хто би не став президентом, яка би не була сформована коаліція, який би не був уряд чи прем'єр-міністр, Основний закон країни, який проголосований конституційною більшістю членів парламенту, визначив: ЄС і НАТО – це стратегія України".

Київський Безпековий Форум для молоді, організований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", - це платформа для обговорення молодими експертами актуальних питань міжнародних відносин та зовнішньої політики України. Мета форуму – посилення ролі нового покоління експертів, покращення їх вміння брати участь у процесі політичного аналізу та розвитку.

Під час цьогорічного дводенного Форуму представники усіх регіонів України, а також молоді спеціалісти з Грузії, Німеччини та Польщі будуть обговорювати сучасні виклики, перед якими стоять міжнародні організації (ЄС, НАТО, ОБСЄ, ООН, РЄ). Згодом учасники презентують альтернативний погляд на діяльність цих організацій.