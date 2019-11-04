Яценюк: Плани Путіна незмінні

"Будь-які спроби знайти переговорний майданчик з Росією і Путіним, щоб він припинив війну, є химерою, якщо такі спроби не підтримані дуже жорстким тиском”, - заявив лідер партії “Народний фронт”, засновник Фонду "Відкрий Україну" Арсеній Яценюк під час 12-го Київського Безпекового Форуму 11 квітня.

Він підкреслив, що війна в Україні триває: “Люди намагаються її виштовхнути зі своєї свідомості, знайти швидке вирішення проблеми. І це природно, їх можна зрозуміти. Але реальність зовсім інша. Війна не завершена. І плани Путіна незмінні”.

“Якщо хтось думає, що Путін є тією людиною, яка бажає миру і хоче припинити війну, - це нонсенс. Путін - та людина, яка провокує конфлікти по всьому світу. Він відпрацьовує основний, базовий конфлікт не тільки з Заходом, але й з демократією у світі, в Україні”, - наголосив Арсеній Яценюк.

Зупинка Путіна і відновлення територіальної цілісності України – це завдання і для нашої держави, і для всього західного світу, підкреслив лідер “Народного фронту”: “Нам не вистачає рішучості. Я хочу про це заявити. Будь-які спроби знайти переговорний майданчик з Путіним і Росією з приводу того, щоб він припинив війну, є химерою, якщо такі спроби не підтримані дуже конкретними заходами і методами, дуже жорстким тиском”.

Зокрема, наголосив він, необхідні ефективні санкції. Арсеній Яценюк підкреслив, що зараз ефективність запровадженого механізму санкцій “далека від досконалості”.

На переконання Арсенія Яценюка, необхідні жорсткі санкції в сфері енергетики, торгівлі вуглеводнями і, в тому числі, - відмова від будівництва "Північного потоку-2".

Важливе також впровадження жорстких фінансових санкцій: “Мова йде про блокування рахунків, блокування технологій та компаній. І про введення персональних санкцій не тільки проти компаній, а проти вищого керівництва Російської Федерації. Тільки це їх може протверезити”.

Арсеній Яценюк також наголосив на необхідності боротьби з інформаційною пропагандою: “Свобода слова – це не свобода російської брехні. Свобода слова – це не свобода телеканалу “Russia Today”. Свобода слова – це велике досягнення знати правду. Це можливість на противагу будь-якого фейку, який сьогодні розповсюджується в світі, сказати правдиву і достовірну інформацію”.

Лідер “Народного фронту” також підкреслив, що мирний процес потребує нового порядку денного: “Необхідно визнати низьку ефективність Мінського процесу. Так, на початковому етапі Мінський процес принаймні зменшив кількість обстрілів і зупинив широкомасштабну агресію. Але в цій формі, в якій він існує сьогодні, а тим більше в російській інтерпретації, - Мінський процес потребує не просто доопрацювання, а нового порядку денного і нових підходів”.

Арсеній Яценюк наголосив, що Росія повинна понести й фінансову відповідальність за окупацію і агресію проти України: “Україна сьогодні вимагає відшкодування збитків, завданих російською агресією, а завтра Україна буде вимагати компенсації за незаконне захоплення Донецька, Луганська і Криму. Адже нам необхідно відновлювати і Донецьк, і Луганськ, і Автономну Республіку Крим”.

Він підкреслив, що питання повернення Донецька й Луганська та повернення Автономної Республіки Крим неможливо розділяти: “Це не більше, ніж дипломатична гра. Для українців це рівнозначні питання. Це наша держава, це наша територія”.

“Тому на порядку денному будь-якого мирного процесу з відновлення територіальної цілісності України стоїть три питання. Росія і Путін, поверніть Донецьк, поверніть Луганськ, поверніть Крим і заберіть свої війська з нашої української території”, - наголосив Арсеній Яценюк.

Цьогорічний Київський Безпековий Форум, що проходить 11-12 квітня, зібрав рекордну кількість учасників – понад 1000. Серед них - високі представники української держави та державного керівництва, дипломатії й експертного середовища із понад 20 країн світу.

Київський Безпековий Форум заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році. Відтоді Форум щороку стає платформою для дискусій на високому міжнародному рівні щодо актуальних питань національної безпеки, безпекових питань Чорноморського регіону, Європи та світу.