Яценюк проголосував у першому турі виборів Президента

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк разом із дружиною, головою наглядової ради Фонду "Відкрий Україну" Терезією Яценюк проголосували на виборах Президента України, що проходять сьогодні, 31 березня.

Відповідаючи на запитання журналістів після голосування, Арсеній Яценюк зазначив, що навіть перед виборчою дільницею ще думав, за кого віддати голос: "Дуже важливо буде думати ще сильніше у другому турі. Тому що результати сьогоднішнього голосування – це щось на кшталт американського праймеріз. Є декілька десятків кандидатів і декілька реальних, справжніх кандидатів у президенти, і хтось з них вдвох вийдуть до другого туру".

"Сьогодні ми дізнаємося, хто виграв півфінал. І лише через три тижні ми будемо знати фіналіста", - сказав він, підкресливши, що цей період буде непростим: "Ці три тижні будуть потребувати від нас, українців, розуму, відповідальності і прийняття надзвичайно серйозного рішення".

Лідер “Народного фронту” висловив сподівання, що вибори пройдуть спокійно й без фальсифікацій: "Сподіваюсь, що 37 з 39-ти кандидатів визнають результати цих виборів. Їм уже треба готувати заяви про те, що вибори пройшли в демократичний спосіб, - а вони повинні пройти в демократичний спосіб".

Переможець виборів, зазначив Арсеній Яценюк, "не виграє посаду – він отримає неймовірну відповідальність за долю країни на наступні п’ять років”: “Це не гра. Це боротьба за країну. І це відповідальність новообраного Глави держави за те, яким чином країна буде рухатися наступні п’ять років".

Відповідаючи на запитання щодо якостей, якими має володіти Президент, він наголосив, що Глава держави має бути тим, хто "знайде шлях до консенсусу всередині всієї країни": "Наприклад, є частина країни, яка сьогодні не готова віддати свій голос за вступ України до НАТО чи Європейського Союзу. І новий Президент повинен знайти аргументи, шлях до серця і до розуму кожного громадянина країни і сказати: я поважаю вашу думку, але почуйте мою".

Новообраний Президент України, наголосив Арсеній Яценюк, – окрім всіх політичних, інтелектуальних якостей, насамперед "повинен мати мудрість і бачення для всієї нації, для всієї країни, яке поведе країну до успіху”: “Це його відповідальність - переконати кожного українця, що його шлях – правильний".