Яценюк розповів, чого очікувати від цьогорічного Київського Безпекового Форуму

12-й Київський Безпековий Форум, який щорічно організовується Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", відбудеться 11-12 квітня.

"Ніхто не здатен зупинити шлях України в ЄС і НАТО. А той, хто спробує, отримає відсіч", - наголосив у своєму дописі на Facebook лідер партії "Народний фронт", засновник Фонду "Відкрий Україну" Арсеній Яценюк 10 квітня напередодні відкриття Київського Безпекового Форуму.

Яценюк підкреслив, що на цьогорічний Форум приїжджають сотні гостей: "Серед них – високі урядовці, найкращі світові експерти з міжнародних відносин, конфліктології та безпеки".

Київський Безпековий Форум проходитиме між першим і другим туром виборів Президента. Тож, за словами Арсенія Яценюка, серед головних питань дискусій будуть - якою може стати зовнішня політика України: "Як будемо захищати державу від російського ворога? Як будемо будувати відносини із союзниками?".

"Моя відповідь - проста. Ми захистили нашу незалежність і нашу свободу. Ми вступимо в Європейський Союз і НАТО", - наголосив лідер "Народного фронту".

"Ніхто не здатен зупинити цей шлях. А той, хто спробує, отримає відсіч. Бо таким є стратегічний вибір українців. Це – суть наших цінностей. Це те, як рухатиметься історія", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Назва цьогорічного Форуму - "Невтомна хвиля. Стратегічний вибір України і Заходу", нагадав він.

"Присвячуємо його всім українцям і українкам, які захищають нашу свободу. Присвячуємо його нашим вірним друзям. Насамперед – Сенатору Джону Маккейну, який вірив в Україну", - підкреслив він.

"Дивіться наш Форум. Слідкуйте за ним. Київ говоритиме зі світом", - написав Арсеній Яценюк.

Цьогорічний Київський Безпековий Форум збере рекордну кількість учасників – понад 1000. Серед них - високі представники української держави та державного керівництва, дипломатії й експертного середовища із понад 20 країн світу.

Київський Безпековий Форум заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році. Відтоді Форум щороку стає платформою для дискусій на високому міжнародному рівні щодо актуальних питань національної безпеки, безпекових питань Чорноморського регіону, Європи та світу.

Програма Форуму та список спікерів – на сайті http://ksf.openukraine.org/ua.

Додаткова інформація у соцмережах на сторінках Kyiv Security Forum:

Facebook – @Kyiv Security Forum

Twitter – @Kyiv Security Forum

Instagram – @Kyiv Security Forum

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Детальніше: http://ksf.openukraine.org/ua/news/1565-11-12-kvitnya-vidbudetysya-12-ij-kijivsykij-bezpekovij-forum