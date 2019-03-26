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Яценюк: Сучасна Нацгвардія народжена Революцією Гідності

"Самооборонівці Майдану й добровольчі батальйони, що влилися до НГУ, першими дали бій російському агресору"
Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк привітав з Днем Національної гвардії України.
Яценюк: Сучасна Нацгвардія народжена Революцією Гідності Фото: Нацгвардія Facebook

"Сьогодні п’ять років, як ми створили Національну гвардію України. Сучасна Нацгвардія народжена Революцією Гідності. Самооборонівці Майдану й добровольчі батальйони, що влилися до НГУ, першими дали бій російському агресору. Сьогодні без Національної гвардії не можна уявити безпеку країни", - йдеться у повідомленні Арсенія Яценюка на сторінці у Facebook.

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26 03 2019 12:58
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