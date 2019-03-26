CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк привітав з Днем Національної гвардії України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Яценюк: Сучасна Нацгвардія народжена Революцією Гідності
"Самооборонівці Майдану й добровольчі батальйони, що влилися до НГУ, першими дали бій російському агресору"
Фото: Нацгвардія Facebook
"Сьогодні п’ять років, як ми створили Національну гвардію України. Сучасна Нацгвардія народжена Революцією Гідності. Самооборонівці Майдану й добровольчі батальйони, що влилися до НГУ, першими дали бій російському агресору. Сьогодні без Національної гвардії не можна уявити безпеку країни", - йдеться у повідомленні Арсенія Яценюка на сторінці у Facebook.
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26 03 2019 12:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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