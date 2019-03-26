Яценюк: Сучасна Нацгвардія народжена Революцією Гідності

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк привітав з Днем Національної гвардії України.

"Сьогодні п’ять років, як ми створили Національну гвардію України. Сучасна Нацгвардія народжена Революцією Гідності. Самооборонівці Майдану й добровольчі батальйони, що влилися до НГУ, першими дали бій російському агресору. Сьогодні без Національної гвардії не можна уявити безпеку країни", - йдеться у повідомленні Арсенія Яценюка на сторінці у Facebook.