Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Яйця та бичача кров: праворадикали навідалися до НАБУ, - ФОТО

Мітингувальники тримали плакати з написами "НАБУ кришує мародерів" та "Скільки коштує життя українського солдата"
Під Національним антикорупційним бюро відбулася акція праворадикальної організації "Традиції і порядок".
Яйця та бичача кров: праворадикали навідалися до НАБУ, - ФОТО Фото:Укрінформ

Два десятки радикально налаштованих молодиків у вівторок 12 березня влаштували акцію біля будівлі Національного антикорупційного бюро. Мітингувальники тримали плакати з написами "НАБУ кришує мародерів" та "Скільки коштує життя українського солдата". Про це повідомляє "Укрінформ".

Також мітингувальники облили вхід до НАБУ бичачою кров'ю та закидали яйцями.


Фото:Ukrinform


Фото:Ukrinform


Фото:Ukrinform

До протестувальників ніхто з представників НАБУ не вийшов. Вони пообіцяли завітати до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та запитати щодо оборудок навколо "Укроборонпрому" у керівництва САП.

Нагадаємо, до будівлі Адміністрації президента в Києві прийшли учасники організацій "Національний корпус" і "Національні дружини" з вимогою взяти під варту та арештувати рахунки фігурантів розслідування щодо розкрадання в оборонці.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 03 2019 14:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print is not dead"

Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print is not dead"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.