Яйця та бичача кров: праворадикали навідалися до НАБУ, - ФОТО

Мітингувальники тримали плакати з написами "НАБУ кришує мародерів" та "Скільки коштує життя українського солдата"

Під Національним антикорупційним бюро відбулася акція праворадикальної організації "Традиції і порядок".

Два десятки радикально налаштованих молодиків у вівторок 12 березня влаштували акцію біля будівлі Національного антикорупційного бюро. Мітингувальники тримали плакати з написами "НАБУ кришує мародерів" та "Скільки коштує життя українського солдата". Про це повідомляє "Укрінформ".

Також мітингувальники облили вхід до НАБУ бичачою кров'ю та закидали яйцями.



Фото:Ukrinform



Фото:Ukrinform



Фото:Ukrinform

До протестувальників ніхто з представників НАБУ не вийшов. Вони пообіцяли завітати до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та запитати щодо оборудок навколо "Укроборонпрому" у керівництва САП.

Нагадаємо, до будівлі Адміністрації президента в Києві прийшли учасники організацій "Національний корпус" і "Національні дружини" з вимогою взяти під варту та арештувати рахунки фігурантів розслідування щодо розкрадання в оборонці.