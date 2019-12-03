Яйця та бичача кров: праворадикали навідалися до НАБУ, - ФОТО
Два десятки радикально налаштованих молодиків у вівторок 12 березня влаштували акцію біля будівлі Національного антикорупційного бюро. Мітингувальники тримали плакати з написами "НАБУ кришує мародерів" та "Скільки коштує життя українського солдата". Про це повідомляє "Укрінформ".
Також мітингувальники облили вхід до НАБУ бичачою кров'ю та закидали яйцями.
Фото:Ukrinform
Фото:Ukrinform
Фото:Ukrinform
До протестувальників ніхто з представників НАБУ не вийшов. Вони пообіцяли завітати до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та запитати щодо оборудок навколо "Укроборонпрому" у керівництва САП.
Нагадаємо, до будівлі Адміністрації президента в Києві прийшли учасники організацій "Національний корпус" і "Національні дружини" з вимогою взяти під варту та арештувати рахунки фігурантів розслідування щодо розкрадання в оборонці.
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