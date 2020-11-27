ЄБА запускає освітню програму для малого бізнесу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ЄБА.
Райффайзен Банк Аваль, VISA та ЄБА започатковують освітню програму для підприємців SME ONLINE Hub у рамках проєкту Unlimit Ukraine. Її створено з метою забезпечення доступу до знань про сучасні дієві бізнес-інструменти для представників малого бізнесу України. В рамках програми заплановано 10 вебінарів, 2 з яких відбудуться у 2020 році, а 8 наступних - у 2021 році.
Як повідомлялося, SME ONLINE Hub - інтенсивна освітня програма, яка надає можливість власникам малого бізнесу безкоштовно отримати необхідні знання та практичні навички від професійних бізнес-практиків із великих корпорацій для успішного ведення бізнесу в Україні та за кордоном.
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