ЄБРР виділив 25 мільйонів євро на підтримку агросектору України

Європейський банк реконструкції та розвитку під гарантії Королівства Нідерландів надає 25 мільйонів євро на підтримку аграрного бізнесу в Україні та забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

"Нідерланди, член-засновник ЄБРР та важливий донор у зусиллях банку в Україні, надає гарантію, що фінансується на суму 25 мільйонів євро для підтримки приватних компаній, що працюють у критичних галузях, пов'язаних з аграрною сферою, чи то фермерство, чи то переробка харчових продуктів, їхнє транспортування або імпорт", – йдеться в повідомленні.

Домовленість про гарантію у вівторок, 24 січня, в Лондоні підписали заступник директора іноземних фінансових відносин Міністерства фінансів Нідерландів Робін Уйтерлінде та керуюча директорка ЄБРР Інес Роша.

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