Єгипет посилив правила в'їзду для туристів по всій країні
Про це повідомляє CNN, передає РБК - Україна.
За словами прем'єр-міністра Єгипту Мустафи Мадбули, таке рішення було прийнято у зв'язку зі збільшенням кількості випадків коронавіруса в деяких країнах.
"Ми прагнемо забезпечити здоров'я прибувають в країну і громадян Єгипту, тому ми домовилися, що будь-який мандрівник, який прибуває в країну, повинен пройти тестування", - сказав Мадбули.
Нагадаємо, в Єгипті ще з 8 серпня було введено обов'язкову наявність негативного ПЛР-тесту на коронавірус для туристів. Проте раніше був дозволений в'їзд без тесту в такі курортні міста Шарм-еш-Шейх, Хургада, Таба, Марса-Алам і Мерса-Матрух. Зараз правила будуть діяти на всю територію країни.
Відзначимо, в Єгипті станом на 20 серпня зафіксовано майже 97 тисяч випадків коронавіруса. При цьому за минулу добу підтверджений 161 новий випадок захворювання.
Нагадаємо, що 20 серпня в Україні 98 537 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2184 летальні, 50 441 пацієнт одужав.
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