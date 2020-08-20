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Єгипет посилив правила в'їзду для туристів по всій країні

З 1 вересня в'їзд дозволений лише туристам з негативною ПЛР-тестом
Уряд Єгипту посилила правила в'їзду для туристів на всій території країни. З 1 вересня буде дозволений в'їзд туристам при наявності негативного ПЛР-тесту.
Єгипет посилив правила в egyptvisa.com

Про це повідомляє CNN, передає РБК - Україна.

За словами прем'єр-міністра Єгипту Мустафи Мадбули, таке рішення було прийнято у зв'язку зі збільшенням кількості випадків коронавіруса в деяких країнах.

"Ми прагнемо забезпечити здоров'я прибувають в країну і громадян Єгипту, тому ми домовилися, що будь-який мандрівник, який прибуває в країну, повинен пройти тестування", - сказав Мадбули.

enlightened Нагадаємо, в Єгипті ще з 8 серпня було введено обов'язкову наявність негативного ПЛР-тесту на коронавірус для туристів. Проте раніше був дозволений в'їзд без тесту в такі курортні міста Шарм-еш-Шейх, Хургада, Таба, Марса-Алам і Мерса-Матрух. Зараз правила будуть діяти на всю територію країни.

Відзначимо, в Єгипті станом на 20 серпня зафіксовано майже 97 тисяч випадків коронавіруса. При цьому за минулу добу підтверджений 161 новий випадок захворювання.

Нагадаємо, що 20 серпня в Україні 98 537 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2184 летальні, 50 441 пацієнт одужав.

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20 08 2020 11:00
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