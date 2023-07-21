Єгипет розкритикував вихід росії зі "зернової угоди" – Bloomberg

Країна планує продовжувати отримувати українську пшеницю через Європу.

Єгипет розкритикував вихід росії з ініціативи з експорту українського зерна і заявив, що продовжить імпортувати українську пшеницю навіть після краху угоди.

Таку заяву зробив міністр поставок Єгипту Алі аль-Мусейлехи, закликавши російського агресора переглянути своє рішення щодо зернової угоди. Міністр також зазначив, що Єгипет, який є одним з найбільших імпортерів пшениці в світі, планує продовжувати отримувати українську пшеницю через Європу.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми незадоволені виходом росії з угоди ООН з експорту зерна", - заявив міністр, зазначивши, що економіка Єгипту постраждала через зростання цін на зерно після вторгнення росії в Україну минулого року.

Уряд Єгипту також веде переговори з Об'єднаними Арабськими Еміратами про фінансування в розмірі 400 мільйонів доларів, щоб допомогти їм придбати товар.

18 липня 2023 року росія вийшла з "зернової угоди" і відкликала всі гарантії безпеки для зернового коридору.