Єгипет виявив велике родовище газу в Середземному морі

Єгипет виявив велике газове родовище у східній частині Середземного моря, повідомив міністр нафти і мінеральних ресурсів Тарек Ель Молла.

Про це повідомляє Reuters.

Родовище газу знайдено у блоці Наргіс. Це один із чотирьох морських розвідувальних блоків, у яких операційними частками володіють компанії Chevron та Tharwa Petroleum.

Попередньо обсяг нової свердловини становить близько 3,5 трильйона кубічних футів газу.

Знахідка може дати поштовх зусиллям Єгипту щодо позиціонування себе як енергетичний центр у східному Середземномор'ї після того, як у 2015 році компанія Eni оголосила про відкриття гігантського газового родовища Зохр.

Раніше повідомлялось, що з портів Одеси вийшли ще три судна з тисячами тонн агропродукції для Африки та Азії.