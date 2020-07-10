Єльський університет зробив безкоштовним свій найпопулярніший курс на Coursera

Він про те, як стати щасливим

Освітня онлайн-платформа Coursera відкрила безкоштовний доступ до курсу Єльського університету під назвою "Наука добробуту", темою якого є щастя.

Офлайн-версія цього курсу - "Психологія і якісне життя" - став найпопулярнішим за майже 320-річну історію університету, повідомляє "Громадське".

Курс "Психологія і гарне життя" розробила у 2018 році професорка психології Єльського університету Лорі Сантос. Він поєднує підходи позитивної психології та поведінкових наук і має на меті розповісти, які звички й навички допомагають людям вести по-справжньому щасливе й повноцінне життя.

Після численних прохань Сантос розробила онлайн-версію свого курсу для платформи Coursera під назвою "Наука добробуту". Тепер його зробили безкоштовним для всіх - зокрема й тих, хто не навчається в Єльському університеті.

Що в тому курсі?

П’ятитижневий курс охоплює такі теми, як хибні уявлення про щастя, неправильність наших очікувань, уміння подолати упереджене ставлення, пошук речей, які приносять нам справжнє щастя, а також практичний блок, який розповідає, як усе вищеперелічене працює на практиці. Окрім лекцій і завдань, курс пропонує щоденні вправи на закріплення отриманих знань.

Як відзначає Business Insider, курс не містить обов’язкової до прочитання літератури - лише рекомендовану. А вся необхідна для складання курсу інформація й так викладена у відеолекціях. Крім того, на початку і наприкінці проходження "Науки добробуту" учасники проходять опитування, щоб перевірити, чи справді вони стали почуватися щасливішими.

Він справді безкоштовний?

Так, курс справді можна пройти повністю безкоштовно за посиланням. Утім сертифікат про його проходження ви зможете отримати лише тоді, якщо сплатите внесок (49 доларів, майже 1400 гривень).

Існують рейтинги, що вимірюють рівень щастя для цілих країн. Приміром, у рейтингу найщасливіших країн світу за версією ООН, оприлюдненому в березні 2020 року, першу сходинку третій рік поспіль посідає Фінляндія. Україна ж цьогоріч на 123-му місці - між Намібією та Ліберією.

Всесвітню доповідь про щастя складають на основі опитувань жителів 153 країн, як здійснює соціологічна служба Gallup. В опитуваннях досліджують кілька аспектів, зокрема ВВП на душу населення, очікувану тривалість життя, рівень соціальної підтримки, корупції та інші дані. Показник щастя для цього рейтингу вимірюють на підставі даних опитувань за три роки.

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