#Єпитання: у соцмережах запустили флешмоб до дебатів напередодні другого туру виборів
Користувачам соцмереж пропонують записати питання на відео до 15 секунд і розмістити на своїй сторінці у Facebook, Instagram або Twitter із хештегом #Єпитання. Про це повідомляє "Громадське".
Ініціаторами флешмобу стали "Громадське телебачення", "Суспільне", "Українська правда" та громадський рух "ЧЕСНО".
Найбільш цікаві запитання мають шанс потрапити в ефір під час трансляції дебатів.
Додамо, що кандидат у президенти Петро Порошенко чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".
Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.
Адміністрація НСК "Олімпійський" наполягає, що вартість проведення дебатів на стадіоні між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком наразі визначити неможливо.
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