НОВИНИГолова Офісу президента Андрій Єрмак одужав від коронавірусу. Він візьметься до своєї роботи у звичайному режимі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Єрмак одужав від COVID-19, а Зеленський ще має зробити тест
Фото: Lb.ua
Як повідомляє "Громадське" це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Коронавірус позаду - тест показав негативний результат... Друзі, ще раз прошу всіх ставитися відповідально до заходів безпеки", - написав Єрмак.
А як там Зеленський?
Прессекретарка президента Юлія Мендель розповіла «РБК-Україна», що Володимир Зеленський почувається нормально, працює. На сьогодні, 23 листопада, у нього запланована низка селекторних нарад.
"І сьогодні буде контрольне тестування [на коронавірус], про результати повідомимо", - зазначила Мендель.
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23 11 2020 11:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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