Єрмак одужав від COVID-19, а Зеленський ще має зробити тест

Голова Офісу президента Андрій Єрмак одужав від коронавірусу. Він візьметься до своєї роботи у звичайному режимі.

Як повідомляє "Громадське" це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Коронавірус позаду - тест показав негативний результат... Друзі, ще раз прошу всіх ставитися відповідально до заходів безпеки", - написав Єрмак.

А як там Зеленський?

Прессекретарка президента Юлія Мендель розповіла «РБК-Україна», що Володимир Зеленський почувається нормально, працює. На сьогодні, 23 листопада, у нього запланована низка селекторних нарад.

"І сьогодні буде контрольне тестування [на коронавірус], про результати повідомимо", - зазначила Мендель.

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