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ПОЛІТИКА

ЄС готується до важкого саміту та можливого Різдва у Брюсселі

14 грудня 2023, 14:01
ЄС готується до важкого саміту та можливого Різдва у Брюсселі
Фото: Укрінформ
Не виключається навіть, що Різдво політикам доведеться зустріти у Брюсселі.

Враховуючи складні теми, які мають бути обговорені на саміті ЄС та відсутність консенсусу щодо багатьох з них, лідери попереджають, що саміт може тривати кілька днів. Не виключається навіть, що Різдво політикам доведеться зустріти у Брюсселі.

Про це повідомляє Politico.

Так, сьогодні вранці прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив журналістам, що лідери можуть сперечатися до суботи чи неділі. У свою чергу, як пише видання, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес також очікував, що Рада може зібратися у вихідні.

Очікуючи, що його поїздка може тривати довше, ніж очікувалося, прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта висловив сподівання, що взяв із собою чимало одягу. Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, вторячи колезі, навпаки, впевнено заявив журналістам, що "запакував багато сорочок".

А напередодні, в середу ввечері прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що лідери можуть ризикнути провести Різдво в Брюсселі, якщо не буде досягнуто згоди про фінансування оборони України.

За словами офіційного представника ЄС, президент Зеленський звернеться в режимі відеоконференції, оскільки на кону стоять ключові питання для України.

Зазначається, що напередодні саміту в Брюсселі ходили чути про те, що лідер України особисто візьме участь під час саміту. Втім, план був нібито зірваний у середу, 13 грудня, через те, що результати щодо майбутнього вступу нашої країни до союзу залишаються незрозумілими.

14-15 грудня відбудеться саміт лідерів Європейського союзу. Там європейські лідери мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови та Грузії. 

саміт ЄСзеленський

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