ЄС обговорюватиме гарантії безпеки для України найближчими тижнями – фон дер Ляєн

Європейський Союз впродовж наступних тижнів активно обговорюватиме можливі майбутні гарантії безпеки для України.

Йдеться про реалізацію української Формули миру, кожен із 10-ти пунктів якої відповідають Хартії ООН.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Укрінформ.

"Щодо гарантій безпеки – ми будемо активно обговорювати цю тему протягом наступних тижнів, у тому числі під час саміту НАТО у Вільнюсі. Я думаю, що дуже важливо, в контексті розвитку таких гарантій безпеки, щоб Україна продовжувала шлях реформ. Щоб Україна змогла зміцнити країну, боротися проти корупції та проти відмивання грошей, мати чітку програму дій, сформувати ефективну та потужну судову систему. Оскільки Європейська комісія супроводжує уряд України у впроваджені цих реформ, я можу засвідчити – швидкість та рішучість, з якою вони виконують ці реформи, є вражаючою", – сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що всі прагнуть миру, але, без сумніву, ніхто не хоче миру більше за українців, та дала високу оцінку Формулі миру президента Володимира Зеленського.

За словами політикині, ця ініціатива, що складається з 10-ти пунктів, є чудовою основою для того, щоб рухатися далі. Тому що будь-який її окремий пункт і кожне слово погоджуються із Хартією ООН або з резолюціями Об’єднаних Націй. Це забезпечує широку глобальну підтримку для принципів, що викладені в цій Формулі миру.

"Щодо Саміту миру – безумовно, це рішення має приймати Україна та українська влада, коли організовувати та коли надсилати запрошення на такий саміт. Але я хочу висловити потужну підтримку з нашого боку усьому тому, з чого складається Формула миру президента Зеленського", – підсумувала глава ЄК.