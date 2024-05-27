ЄС прагне врятувати мирну конференцію в Україні – Bloomberg
Про це пише інформагентство Bloomberg.
Також стало відомо, що Бразилія та Індія розглядають ідею відправити на Глобальний саміт миру молодших чиновників.
"Президент України Володимир Зеленський закликає лідерів узяти участь у саміті, але Москва активно намагається зірвати участь ключових держав. Бразилія та Індія розглядають ідею надіслати дрібніших чиновників", - пише видання.
Проте від Китаю на саміт миру може приїхати тільки високопоставлений державний службовець.
Також днями стало відомо, що Кот-д'Івуар візьме участь у першому Глобальному саміті миру з України.
Наразі лідер Китаю і президент США офіційно не підтвердили свою участь у заході.
А після Саміту миру у Швейцарії Євросоюз планує провести конференцію з росією.