ЄС прагне врятувати мирну конференцію в Україні – Bloomberg

Саміт миру пройде у Швейцарії з 15 по 16 вересня, куди Україна і Швейцарія запросили на захід понад 150 країн, але кремль запрошень не отримував.

Про це пише інформагентство Bloomberg.

Також стало відомо, що Бразилія та Індія розглядають ідею відправити на Глобальний саміт миру молодших чиновників.

"Президент України Володимир Зеленський закликає лідерів узяти участь у саміті, але Москва активно намагається зірвати участь ключових держав. Бразилія та Індія розглядають ідею надіслати дрібніших чиновників", - пише видання.

Проте від Китаю на саміт миру може приїхати тільки високопоставлений державний службовець.

Також днями стало відомо, що Кот-д'Івуар візьме участь у першому Глобальному саміті миру з України.

Наразі лідер Китаю і президент США офіційно не підтвердили свою участь у заході.

А після Саміту миру у Швейцарії Євросоюз планує провести конференцію з росією.