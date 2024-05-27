Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС прагне врятувати мирну конференцію в Україні – Bloomberg

27 травня 2024, 12:44
ЄС прагне врятувати мирну конференцію в Україні – Bloomberg
Саміт миру пройде у Швейцарії з 15 по 16 вересня, куди Україна і Швейцарія запросили на захід понад 150 країн, але кремль запрошень не отримував.

Про це пише інформагентство Bloomberg.

Також стало відомо, що Бразилія та Індія розглядають ідею відправити на Глобальний саміт миру молодших чиновників.

"Президент України Володимир Зеленський закликає лідерів узяти участь у саміті, але Москва активно намагається зірвати участь ключових держав. Бразилія та Індія розглядають ідею надіслати дрібніших чиновників", - пише видання. 

Проте від Китаю на саміт миру може приїхати тільки високопоставлений державний службовець.

Також днями стало відомо, що Кот-д'Івуар візьме участь у першому Глобальному саміті миру з України.

Наразі лідер Китаю і президент США офіційно не підтвердили свою участь у заході.

А після Саміту миру у Швейцарії Євросоюз планує провести конференцію з росією. 

саміт миру

Останні матеріали

Україна перетнула відразу дві червоні лінії росіян. Це – послання до США – Філліпс О’Брайен
Політика
Україна перетнула відразу дві червоні лінії росіян. Це – послання до США – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 27 травня 2024, 11:36
Війна в Україні: ігноруючи ядерні заяви путіна. Москва розтринькує свої військові резерви на імітацію – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні: ігноруючи ядерні заяви путіна. Москва розтринькує свої військові резерви на імітацію – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 травня 2024, 09:12
путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Політика
путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Переклад iPress – 24 травня 2024, 15:05
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Політика
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Переклад iPress – 24 травня 2024, 12:23
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Політика
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Переклад iPress – 24 травня 2024, 08:25
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Політика
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Переклад iPress – 23 травня 2024, 15:46
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Політика
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Переклад iPress – 23 травня 2024, 12:07
Військові кампанії України – 2024. Аналіз та висновки – Мік Раян
Cуспільство
Військові кампанії України – 2024. Аналіз та висновки – Мік Раян
Переклад iPress – 23 травня 2024, 09:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється