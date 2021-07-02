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ЄСВ на 2,1 мільярда менше від плану: пенсійний фонд прозвітував про доходи

Пенсійний фонд у січні 2021 року отримав доходів на 36,6 мільярда, при цьому сбори від ЄСВ склали на 2,1 мільярда менше від плану.
ЄСВ на 2,1 мільярда менше від плану: пенсійний фонд прозвітував про доходи Фото: Укрінформ

Про це повідомляється на сайті установи, пише "Економічна правда".

Повідомляється, що з його доходів у 36,6 млрд, власні надходження склали  22,8 млрд, а надходження з держбюджету - 13,8 млрд.

ПФУ уточнює, що надходження від ЄСВ склали 19,9 млрд. Це на 2,1 млрд менше від плану (22 млрд грн).

Доходи ПФУ в січні 2020 року були 33,8 млрд, у т.ч. власні надходження - 21,5 млрд, надходження з держбюджету - 12,3 млрд.

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07 02 2021 15:09
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