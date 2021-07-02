ЄСВ на 2,1 мільярда менше від плану: пенсійний фонд прозвітував про доходи

Пенсійний фонд у січні 2021 року отримав доходів на 36,6 мільярда, при цьому сбори від ЄСВ склали на 2,1 мільярда менше від плану.

Про це повідомляється на сайті установи, пише "Економічна правда".

Повідомляється, що з його доходів у 36,6 млрд, власні надходження склали 22,8 млрд, а надходження з держбюджету - 13,8 млрд.

ПФУ уточнює, що надходження від ЄСВ склали 19,9 млрд. Це на 2,1 млрд менше від плану (22 млрд грн).

Доходи ПФУ в січні 2020 року були 33,8 млрд, у т.ч. власні надходження - 21,5 млрд, надходження з держбюджету - 12,3 млрд.

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