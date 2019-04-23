Євро на міжбанку коштує вже менше 30 гривень Євро - 29,85 - 29,89 гривні

23 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,63 - 26,65 гривні за долар.

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На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними, повідомляє Finance.ua: Долар США - 26,63 - 26,65 гривні;

Євро - 29,85 - 29,89 гривні;

Російський рубль - 0,4174 - 0,4183 гривні. Нагадаємо, 23 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,68 гривні за долар. Євро на відкритті міжбанку торгувавася по 30 - 30,03 гривні. Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 23 квітня на рівні 26,77 гривні.

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