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Євро став дешевше за долар вперше за останні 20 років

Лімітування розходу палива, стагфляція, очікувана рецесія - все це хороші причини для ведмежого настрою щодо євро
В поточному році євро пережив стрімкий й жорсткий спад через безліч факторів. Вперше за більше ніж двадцять років, курс валюти подолав паритету із доларом.
Євро став дешевше за долар вперше за останні 20 років Фото: vsluh.ru
Про це пише Reuters.
 
Курс євро досяг найнижчого рівня вперше із грудня 2002 року. Євро впав на 0,4% до мінімуму в 0,9998 долара.
 
"Лімітування розходу палива, стагфляція, очікувана рецесія - все це хороші причини для ведмежого настрою щодо євро", - вважають експерти.
 
Починаючи з впровадження євро в 1999 році, валюта находилась нижче за паритет до долара нетривалий час. Востаннє це було між 1999 й 2002 роками, коли у жовтні 2000 року курс євро упав до рекордно низького рівня 0,82 долара.
 
Видання пише, що падіння євро лише підживлює рекордно високу інфляцію, яку Європейський центральний банк намагається стримати.
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13 07 2022 16:42
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