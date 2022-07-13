Євро став дешевше за долар вперше за останні 20 років Лімітування розходу палива, стагфляція, очікувана рецесія - все це хороші причини для ведмежого настрою щодо євро

В поточному році євро пережив стрімкий й жорсткий спад через безліч факторів. Вперше за більше ніж двадцять років, курс валюти подолав паритету із доларом.

Фото: vsluh.ru

Про це пише Reuters. Курс євро досяг найнижчого рівня вперше із грудня 2002 року. Євро впав на 0,4% до мінімуму в 0,9998 долара. "Лімітування розходу палива, стагфляція, очікувана рецесія - все це хороші причини для ведмежого настрою щодо євро", - вважають експерти. Починаючи з впровадження євро в 1999 році, валюта находилась нижче за паритет до долара нетривалий час. Востаннє це було між 1999 й 2002 роками, коли у жовтні 2000 року курс євро упав до рекордно низького рівня 0,82 долара. Видання пише, що падіння євро лише підживлює рекордно високу інфляцію, яку Європейський центральний банк намагається стримати.

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