Європейський суд із прав людини визнав законною обов'язкову вакцинацію

Це рішення може стосуватися і пандемії COVID-19

Європейський суд із прав людини постановив, що обов'язкова вакцинація є законною та може бути необхідною в демократичних суспільствах.

Експерти вважають, що це рішення матиме вплив на вакцинацію проти коронавірусу, хоча позов і не стосувався нинішньої пандемії, повідомляє "Громадське".

До суду скаржилися чеські родини, які виступали проти обов'язкової вакцинації дітей. У Чехії дітей обов'язково потрібно вакцинувати проти дев'яти захворювань, зокрема проти правця, коклюшу, кору та дифтерії.

Батькам, які без поважних причин не вакцинували дітей, може загрожувати штраф. Поважною причиною можуть бути медичні протипоказання. Крім того, невакцинованих дітей не допустять до дитячого садочка.

У ЄСПЛ вважають, що чеські органи охорони здоров'я запроваджують обов'язкову вакцинацію відповідно до "найкращих інтересів дітей". Суд вирішив, що вакцинальна політика Чехії не порушує право на повагу до приватного життя відповідно до Європейської конвенції з прав людини.

"Мета повинна полягати у тому, щоб кожна дитина була захищена від серйозних захворювань за допомогою вакцинації або колективного імунітету", - зазначили судді.

Крім того, в ЄСПЛ пояснили, що недопуск дітей до закладів освіти є захисним механізмом, а не каральним. Хоча діти й втрачають від цього рішення певні можливості, влада виконує обов'язок захищати громадське здоров'я, зокрема дітей, яким вакцинація протипоказана.

Як це стосується вакцинації проти коронавірусу?

Скарга та рішення безпосередньо не стосуються пандемії COVID-19. Проте рішення ЄСПЛ створило прецедент, згідно з яким обов'язкові щеплення не суперечать Європейській конвенції з прав людини.

Експерти вважають, що рішення може вплинути на тих, хто досі заявляв про відмову від щеплень. Юрист, який спеціалізується на ЄСПЛ, Ніколас Герв'є заявив, що це рішення посилює можливість запровадження обов'язкової вакцинації в умовах пандемії COVID-19.

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