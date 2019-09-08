"Євросолідарність" пропонує "Голосу" і "Батьківщині" співпрацю у Раді

"Звернулася до політичних сил, які не є правлячою більшістю, зокрема до "Голосу" і "Батьківщини", з пропозицією спільно узгодити і скоординувати позиції щодо пропорційного представництва фракцій у керівництві ВР і комітетів"

Партія "Європейська солідарність" (ЄС) пропонує народним депутатам від партій "Голос" та "Батьківщина" спільно узгодити позиції щодо представництва фракцій у керівництві Верховної Ради та комітетів.

"Звернулася до політичних сил, які не є правлячою більшістю, зокрема до "Голосу" і "Батьківщини", з пропозицією спільно узгодити і скоординувати позиції щодо пропорційного представництва фракцій у керівництві ВР і комітетів", - повідомила у Facebook представниця "Євросолідарності" Ірина Геращенко.

Окрім того, вона ще раз підкреслила "ідеологічну і політичну, світоглядну опозиційність" до партії "Опозиційна платформа - За життя".

УВерховній Раді у п'ятницю, 9 серпня, відбулося засідання робочої групи з підготовки першого засідання новообраного парламенту.

На ньому, зокрема, було прийнято рішення, що перше засідання Верховної Ради 9-го скликання відбудеться 29 серпня.

Нагадаємо, що у Верховній Раді розпочалося перше засідання підготовчої депутатської групи з-поміж новообраних народних депутатів України.