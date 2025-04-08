Євросоюз пропонує створити власну платіжну систему

Це може зберегти стратегічну автономію блоку.

Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард закликає Євросоюз створити власну платіжну інфраструктуру, яка може стати альтернативою домінуванню американських і китайських гігантів Visa, Mastercard, PayPal і Alipay.

Про це Лагард заявила в інтерв’ю ірландському радіо Newstalk.

"Коли ви розраховуєтеся карткою чи телефоном, навіть у Європі, ви користуєтеся неєвропейськими системами. Вся інфраструктура платежів - або зі США, або з Китаю. Ми маємо змінити це", - сказала вона.

За словами очільниці банку, Євросоюзу потрібно посилити контроль над цифровими розрахунками, аби зберігати стратегічну автономію не лише у фінансовій сфері, але й в торгівлі і обороні.

"Попри те, що американські м китайські системи працюють відповідно до правил ЄС, однак Брюссель повинен переконатись, що є європейська пропозиція, адже ніколи не знаєш", - зазначила Лагард.