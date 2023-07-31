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ПОЛІТИКА

Єврозона виходить із кризи швидше, ніж очікувалося – Reuters

31 липня 2023, 15:27
Єврозона виходить із кризи швидше, ніж очікувалося – Reuters
Фото: i-g-t.org
Однак ризики все ще високі.

Єврозона в другому кварталі 2023 року повернулася до росту, водночас зростання виявилося вищим за очікування після того, як їй вдалося уникнути технічної рецесії на початку року, показали попередні дані в понеділок.

Про це повідомляє Reuters.

Валовий внутрішній продукт єврозони у другому кварталі збільшився на 0,3%, що виявилося вищим за очікування в 0,2%, зроблені за результатами опитування економістів, проведеного агентством Reuters. У порівнянні з роком раніше зростання склало 0,6% проти очікуваних 0,5%.

У попередньому кварталі у 20 країнах єврозони спостерігалося нульове зростання, а у четвертому кварталі 2022 року – зниження на 0,1%.

Серед найбільших країн блоку стійкі темпи зростання спостерігалися у Франції та Іспанії за рахунок збільшення експорту та туризму, тоді як у Німеччині, найбільшій країні єврозони, зростання не спостерігалося, а в Італії відбулося скорочення.

Зростаюча інфляція викликана високими цінами на енергоносії після повномасштабного вторгнення армії росії в Україну, а також зростання цін на продукти харчування, підвищення відсоткових ставок і зниження впевненості завдали шкоди економіці єдиної валюти.

Проте економіка продемонструвала і певну стійкість, як під час пандемії COVID-19, коли зростання перевершило очікування, оскільки підприємства швидше пристосовувалися до змінених умов, ніж це прогнозували політики.

Але навіть якщо справи в блоці йдуть краще, ніж очікувалося, зростання у 2023 році, швидше за все, буде слабким через значне зниження реальних доходів населення та різке зростання відсоткових ставок.

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