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YouTube розширив дію заборони на фейки про вакцини

Ми постійно спостерігаємо, як неправдиві твердження про вакцини проти коронавірусу переходять у дезінформацію про вакцини загалом, і зараз ми знаходимось на етапі, коли як ніколи важливо розширити розпочату роботу з COVID-19 на інші вакцини
У YouTube заявили, що компанія продовжує свою політику щодо дезінформації у галузі медицини, забороняючи контент про вакцини, що "становить серйозний ризик або завдає значної шкоди".
YouTube розширив дію заборони на фейки про вакцини Фото: StockSnap/Pixabay
Про це повідомляє портал Cnet.
 
Раніше YouTube вже заборонив дезінформацію про вакцини проти COVID-19, але оновлена ​​політика тепер охоплює усі вакцини, які зараз вводяться у світі, що схвалені та підтверджені як безпечні та ефективні місцевими органами охорони здоров'я та Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
 
"Ми постійно спостерігаємо, як неправдиві твердження про вакцини проти коронавірусу переходять у дезінформацію про вакцини загалом, і зараз ми знаходимось на етапі, коли як ніколи важливо розширити розпочату роботу з COVID-19 на інші вакцини", - заявили у компанії YouTube.
 
YouTube спеціально заявив, що видалить відео, які хибно стверджують, що затверджені вакцини спричиняють погані наслідки для здоров'я, такі як "аутизм, рак або безпліддя", а також відеоролики, які стверджують, що "речовини у вакцинах можуть відстежувати тих, хто їх отримує".
 
YouTube також заявив, що його оновлена ​​політика охоплює конкретні вакцини, такі як проти кору або гепатиту В, а також загальні заяви про вакцини.
 
Як повідомлялося, напередодні адміністрація відеохостингу YouTube заблокувала 2 канали Russia Today німецькою мовою, пояснивши це тим, що вони поширювали неправдиву інформацію про коронавірус. МЗС Росії назвало це "актом безпрецедентної інформаційної агресії", обвинуватило в ньому уряд ФРН та пригрозило "симетричними заходами" відносно німецьких ЗМІ, які "втручаються у внутрішні справи" РФ.
 
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30 09 2021 12:54
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