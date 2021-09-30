НОВИНИУ YouTube заявили, що компанія продовжує свою політику щодо дезінформації у галузі медицини, забороняючи контент про вакцини, що "становить серйозний ризик або завдає значної шкоди".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
YouTube розширив дію заборони на фейки про вакцини
Ми постійно спостерігаємо, як неправдиві твердження про вакцини проти коронавірусу переходять у дезінформацію про вакцини загалом, і зараз ми знаходимось на етапі, коли як ніколи важливо розширити розпочату роботу з COVID-19 на інші вакцини
Фото: StockSnap/Pixabay
Про це повідомляє портал Cnet.
Раніше YouTube вже заборонив дезінформацію про вакцини проти COVID-19, але оновлена політика тепер охоплює усі вакцини, які зараз вводяться у світі, що схвалені та підтверджені як безпечні та ефективні місцевими органами охорони здоров'я та Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
"Ми постійно спостерігаємо, як неправдиві твердження про вакцини проти коронавірусу переходять у дезінформацію про вакцини загалом, і зараз ми знаходимось на етапі, коли як ніколи важливо розширити розпочату роботу з COVID-19 на інші вакцини", - заявили у компанії YouTube.
YouTube спеціально заявив, що видалить відео, які хибно стверджують, що затверджені вакцини спричиняють погані наслідки для здоров'я, такі як "аутизм, рак або безпліддя", а також відеоролики, які стверджують, що "речовини у вакцинах можуть відстежувати тих, хто їх отримує".
YouTube також заявив, що його оновлена політика охоплює конкретні вакцини, такі як проти кору або гепатиту В, а також загальні заяви про вакцини.
Як повідомлялося, напередодні адміністрація відеохостингу YouTube заблокувала 2 канали Russia Today німецькою мовою, пояснивши це тим, що вони поширювали неправдиву інформацію про коронавірус. МЗС Росії назвало це "актом безпрецедентної інформаційної агресії", обвинуватило в ньому уряд ФРН та пригрозило "симетричними заходами" відносно німецьких ЗМІ, які "втручаються у внутрішні справи" РФ.
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